Internationalmedia.co.id – Berikut adalah rangkuman berita internasional terhangat hari ini, yang mencakup senyum lebar Donald Trump saat menerima penghargaan dari FIFA, ketegangan di perbatasan Afghanistan-Pakistan, misteri drone di pangkalan nuklir Prancis, pernyataan Hamas tentang Gaza, dan bantuan Sri Lanka untuk korban bencana.

Trump Dapat Hadiah dari FIFA, Kok Bisa?

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menjadi sorotan setelah menerima penghargaan perdamaian dari FIFA. Momen ini diabadikan dengan senyum lebar Trump saat menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam seremoni pengundian Piala Dunia 2026 di Kennedy Center, Washington DC.

Perbatasan Afghanistan-Pakistan Memanas, Ada Apa Lagi?

Situasi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali memanas dengan terjadinya baku tembak antara pasukan kedua negara. Kabul dan Islamabad saling tuduh sebagai pihak yang memulai serangan. Belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden ini.

Pangkalan Nuklir Prancis Diteror Drone Misterius?

Sejumlah drone misterius terdeteksi terbang di atas pangkalan kapal selam nuklir Prancis. Militer Prancis segera bertindak dengan menggunakan alat pengacau sinyal untuk melumpuhkan drone-drone tersebut. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi taktik perang hybrid.

Hamas Ogah Kuasai Gaza? Ini Pernyataan Lengkapnya

Kelompok Hamas kembali menegaskan bahwa mereka tidak berminat untuk memerintah Jalur Gaza setelah perang melawan Israel berakhir. Hamas juga menyatakan telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola wilayah tersebut pada tahap selanjutnya.

Sri Lanka Gelontorkan Ratusan Juta untuk Korban Bencana, Ini Detailnya

Pemerintah Sri Lanka mengumumkan paket bantuan besar-besaran senilai ratusan juta Rupiah untuk para korban banjir dan tanah longsor akibat siklon Ditwah. Bantuan ini akan digunakan untuk membeli tanah di lokasi yang lebih aman dan membangun rumah baru.