Harga BBM Mesir Meroket Dampak Perang Timur Tengah

Pemerintah Mesir membuat keputusan mengejutkan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 30 persen mulai Selasa (10/3) waktu setempat. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah drastis ini diambil sebagai respons terhadap tekanan energi global yang "luar biasa" akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah, yang secara signifikan mengganggu pasokan minyak dan jalur pelayaran internasional.

Pengumuman kenaikan harga, yang berlaku untuk bensin, solar, dan gas alam kendaraan, disampaikan langsung oleh Kementerian Perminyakan Mesir. Dalam pernyataannya, kementerian tersebut merinci bahwa penyesuaian harga ini dipicu oleh "gangguan dalam rantai pasokan, meningkatnya tingkat risiko, serta melonjaknya biaya pengiriman dan asuransi maritim." Situasi konflik di kawasan tersebut telah mendorong harga produk petroleum ke "tingkat yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir," demikian penjelasan dari internationalmedia.co.id.

Fluktuasi harga minyak mentah global turut menjadi sorotan. internationalmedia.co.id mencatat, harga minyak sempat melonjak di atas US$ 119 per barel pada Senin (9/3) waktu setempat. Namun, harga kemudian anjlok ke sekitar US$ 84 setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan bahwa konflik AS-Israel melawan Iran akan segera berakhir.

Berdasarkan kebijakan terbaru pemerintah Kairo, beberapa jenis BBM mengalami kenaikan signifikan. Solar, salah satu bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi di Mesir, naik sebesar 3 Pound Mesir (sekitar Rp 958), atau sekitar 17,1 persen. Harga solar kini menjadi 20,50 Pound Mesir (sekitar Rp 6.547) per liter, dari sebelumnya 17,50 Pound Mesir (sekitar Rp 5.589).

Kenaikan juga terjadi pada bensin. Bensin oktan 80 naik sekitar 16,9 persen menjadi 20,75 Pound Mesir (sekitar Rp 6.627) per liter. Sementara itu, bensin oktan 92 mengalami kenaikan sekitar 15,6 persen menjadi 22,25 Pound Mesir (sekitar Rp 7.106) per liter, dan bensin oktan 95 naik sekitar 14,3 persen menjadi 24 Pound Mesir (sekitar Rp 7.665) per liter. Kenaikan terbesar dialami gas alam untuk kendaraan, yang melonjak 30 persen menjadi 13 Pound Mesir (sekitar Rp 4.151) per meter kubik.

Kenaikan harga BBM kali ini bukanlah yang pertama bagi Mesir. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah Mesir telah menaikkan harga bahan bakar sebanyak empat kali sebagai bagian dari program pinjaman sebesar US$ 8 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF). Kenaikan sebesar 13 persen pada Oktober tahun lalu sempat diperkirakan menjadi yang terakhir di bawah program tersebut, namun gejolak geopolitik global tampaknya memaksa pemerintah untuk kembali mengambil kebijakan yang tidak populer ini.