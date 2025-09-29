Hanya 2 Menit! Jembatan Tertinggi di Dunia Ini Bikin Tercengang

Internationalmedia.co.id – Sebuah mahakarya teknik sipil baru saja diresmikan di China. Jembatan Ngarai Besar Huajiang, yang diklaim sebagai jembatan tertinggi di dunia, resmi dibuka untuk lalu lintas pada Minggu (28/9) waktu setempat. Struktur megah ini menjulang setinggi 625 meter di atas permukaan tanah, memangkas waktu tempuh perjalanan secara drastis.

Bayangkan, perjalanan yang sebelumnya memakan waktu dua jam kini dapat ditempuh hanya dalam dua menit! Jembatan ini membentang di atas sungai dan ngarai yang luas di Provinsi Guizhou, wilayah selatan China yang terkenal dengan topografinya yang terjal.

Pembangunan Jembatan Ngarai Besar Huajiang memakan waktu lebih dari tiga tahun. Dengan bentang utama sepanjang 1.420 meter, jembatan ini diklaim sebagai "jembatan dengan bentang terbesar di dunia yang dibangun di area pegunungan," demikian laporan dari Xinhua.

Sebelumnya, rekor jembatan tertinggi di dunia juga dipegang oleh Jembatan Beipanjiang yang berada di provinsi yang sama, dengan ketinggian 565 meter. Kini, Jembatan Beipanjiang harus rela turun tahta ke posisi kedua.

"Pembukaan Jembatan Ngarai Besar Huajiang mengurangi waktu tempuh antara kedua sisi dari dua jam menjadi dua menit," ujar kepala dinas perhubungan provinsi setempat, Zhang Yin, dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa pembukaan jembatan ini akan memberikan dorongan baru bagi pembangunan ekonomi dan sosial regional.

China memang gencar berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar dalam beberapa dekade terakhir. Provinsi Guizhou sendiri dikenal sebagai rumah bagi ribuan jembatan, dengan hampir setengah dari 100 jembatan tertinggi di dunia berlokasi di provinsi tersebut.