Gaza Memanas! Trump Ancam Hamas, Harvard Bayar Triliunan, Israel Gali Al-Aqsa

Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni meminta armada kapal bantuan Gaza untuk menghentikan pelayaran mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump tidak terganggu. Armada Global Sumud Flotilla (GSF), yang membawa aktivis Greta Thunberg dan sejumlah anggota parlemen Italia, berupaya menembus blokade laut Israel dan menyalurkan bantuan penting bagi warga Gaza yang dilanda kelaparan.
Selain isu tersebut, berikut rangkuman berita internasional yang menjadi sorotan hari ini:
-
Trump Beri Ultimatum Mengerikan untuk Hamas: Presiden AS Donald Trump mengancam Hamas dengan konsekuensi berat jika menolak rencana perdamaian untuk Gaza dalam beberapa hari ke depan. Rencana tersebut menuntut pelucutan senjata total Hamas dan penghentian peran mereka dalam pemerintahan. Namun, anggota Hamas yang bersedia melucuti senjata dan hidup damai akan mendapatkan amnesti.
-
Harvard Gigit Jari! Trump Klaim Capai Kesepakatan Rp 8,3 Triliun: Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard setelah negosiasi panjang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Harvard akan membayar US$ 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun dan mengoperasikan sekolah kejuruan.
-
Masjid Al-Aqsa Terancam! Israel Dituduh Gali Terowongan Ilegal: Aktivitas penggalian terowongan bawah tanah oleh Israel di Yerusalem, yang diklaim sebagai proyek arkeologi, menuai kecaman. Terowongan tersebut bahkan mencapai dekat kompleks Masjid Al-Aqsa. Para ahli menilai ini adalah upaya Israel untuk memperkuat klaim historis atas Yerusalem dan melanggar hukum internasional.
-
Italia Lepas Tangan! Kapal Perang Hentikan Pengawalan Armada Gaza: Kapal-kapal perang Italia akan menghentikan pengawalan armada kapal internasional yang berupaya mengirimkan bantuan ke Gaza. Keputusan ini membuat para aktivis rentan terhadap serangan pasukan Israel. Kementerian Pertahanan Italia menyatakan penghentian pengawalan akan dilakukan setelah konvoi mencapai jarak 150 mil laut dari pantai Gaza.
-
PM Italia Mohon Global Flotilla Urungkan Niat Tembus Gaza: Giorgia Meloni mendesak armada kapal bantuan Gaza untuk menghentikan upaya mereka menembus blokade. Meloni khawatir tindakan tersebut dapat merusak rencana perdamaian yang digagas Trump untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas. Meloni menekankan bahwa rencana Trump berada pada "keseimbangan yang rapuh".