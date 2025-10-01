Gaza Memanas! Trump Ancam Hamas, Harvard Bayar Triliunan, Israel Gali Al-Aqsa

Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni meminta armada kapal bantuan Gaza untuk menghentikan pelayaran mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump tidak terganggu. Armada Global Sumud Flotilla (GSF), yang membawa aktivis Greta Thunberg dan sejumlah anggota parlemen Italia, berupaya menembus blokade laut Israel dan menyalurkan bantuan penting bagi warga Gaza yang dilanda kelaparan.

Selain isu tersebut, berikut rangkuman berita internasional yang menjadi sorotan hari ini: