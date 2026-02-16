Gaza Bangkit Dana Triliunan Siap Mengalir

Washington DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan sebuah komitmen pendanaan yang masif dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian, ditujukan untuk rekonstruksi Jalur Gaza yang porak-poranda. Lebih dari US$ 5 miliar, atau setara dengan Rp 84,1 triliun, dijanjikan untuk membangun kembali wilayah yang luluh lantak akibat rentetan serangan Israel. Pengumuman ini disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social, sebagaimana dilansir oleh Anadolu Agency pada Senin (16/2/2026). Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa rincian komitmen pendanaan ini akan menjadi agenda utama dalam rapat perdana Dewan Perdamaian di Washington DC.

Pertemuan penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Februari 2026, bertempat di Institut Perdamaian Donald J Trump. Selain membahas alokasi dana, agenda rapat juga akan mencakup rencana pengerahan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Para kepala negara anggota Dewan Perdamaian diharapkan akan hadir dalam momen krusial ini.

Trump menambahkan bahwa komitmen dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian tidak hanya terbatas pada aspek finansial. Mereka juga telah menjanjikan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan kepolisian setempat, dengan tujuan menjaga keamanan dan perdamaian bagi warga Gaza.

Dalam pernyataannya, Trump secara tegas mendesak kelompok Hamas untuk segera melucuti persenjataannya. Hal ini merupakan bagian integral dari rencana perdamaian Gaza yang menjadi dasar gencatan senjata. Demiliterisasi penuh dan segera oleh Hamas menjadi poin kunci dalam fase kedua gencatan senjata Gaza, yang sebelumnya telah dimediasi oleh AS dan disepakati oleh Hamas-Israel pada Oktober tahun lalu. Rencana perdamaian ini sendiri telah mendapatkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak November tahun lalu. Di sisi lain, Israel juga diwajibkan untuk menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza, dengan pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk memastikan keamanan di daerah kantong Palestina tersebut.

Mengklaim Dewan Perdamaian memiliki "potensi tak terbatas," Trump menyinggung pertemuan bulan lalu di Davos, Swiss, di mana "dua lusin anggota pendiri yang terhormat" bergabung dengannya untuk merayakan pembentukan dewan tersebut. Ia menyatakan bahwa dewan ini "menawarkan visi yang berani untuk warga sipil di Gaza, dan kemudian, pada akhirnya, jauh melampaui Gaza — PERDAMAIAN DUNIA." Trump juga menegaskan kehormatannya untuk menjabat sebagai ketua badan internasional yang disebutnya akan terbukti menjadi yang paling berpengaruh dalam sejarah.

Pernyataan Trump ini muncul setelah laporan media membahas rencana Indonesia, yang merupakan salah satu anggota Dewan Perdamaian, untuk mengerahkan hingga 8.000 tentara sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza. Sementara itu, Gedung Putih bulan lalu telah mengumumkan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang beranggotakan para teknokratis, untuk mengawasi transisi kekuasaan sebagai bagian dari rencana perdamaian untuk Gaza.