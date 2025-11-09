Filipina Kembali Berduka, Topan Super Fung-wong Menerjang!

Internationalmedia.co.id – Filipina kembali dilanda musibah. Lebih dari satu juta warga dievakuasi dan seorang dilaporkan tewas akibat badai dahsyat yang memicu banjir, dampak dari Topan Super Fung-wong yang mendekat.

Topan super ini diperkirakan menghantam Provinsi Aurora antara pukul 20.00 dan 23.00 waktu setempat. Dengan radius yang luas, Fung-wong diperkirakan membawa angin kencang dan hujan lebat ke sebagian besar wilayah Filipina, yang baru saja dilanda Topan Kalmaegi yang menewaskan lebih dari 220 orang.

Korban jiwa pertama akibat Topan Fung-wong tercatat di salah satu provinsi yang dilanda badai. Tim penyelamat di Kota Catbalogan menemukan jenazah seorang wanita berusia 64 tahun yang berusaha mengungsi, namun tertimpa puing-puing dan pohon tumbang.

"Angin sangat kencang dan hujan deras tadi malam. Menurut keluarganya, dia mungkin lupa sesuatu dan kembali ke dalam rumah," ujar Juniel Tagarino, tim penyelamat.

Warga Aurora mengungkapkan kekhawatiran mereka karena topan diperkirakan mendarat pada malam hari. "Kami takut karena pendaratan diperkirakan terjadi pada malam hari. Tidak seperti topan sebelumnya, kita tidak akan dapat melihat dengan jelas pergerakan angin dan apa yang terjadi di sekitar kita," kata Aries Ora (34), seorang warga.

Sekolah dan kantor pemerintah di seluruh pulau utama Luzon, termasuk Manila, telah diperintahkan untuk ditutup. Hampir 300 penerbangan dibatalkan. Catanduanes, sebuah pulau kecil, telah diterjang angin dan hujan dengan gelombang badai yang menghantam jalan-jalan dan banjir yang meluas.

"Saat ini, mereka merasakan dampak topan, terutama di Catanduanes, karena pusat badai berada paling dekat di sana," kata Rafaelito Alejandro, wakil administrator pertahanan sipil.

Video menunjukkan sebuah gereja di kota itu terendam banjir. Banjir juga dilaporkan di wilayah Bicol, Luzon selatan. Evakuasi preemptif hampir 1,2 juta orang telah dilakukan di seluruh negeri.

Topan Fung-wong diperkirakan membawa curah hujan setidaknya 200 milimeter ke banyak wilayah. Ilmuwan memperingatkan bahwa badai menjadi lebih kuat karena perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Lautan yang lebih hangat memungkinkan topan menguat dengan cepat dan atmosfer yang lebih hangat menahan lebih banyak kelembapan, yang berarti curah hujan yang lebih deras.

Warga Catanduanes telah bersiap menghadapi banjir bandang dengan mengikat rumah mereka dengan tali dan memasang pemberat di atap. "Mereka memutuskan untuk mengikuti tradisi kami mengikat atap dengan tali besar dan menambatkannya di tanah, agar tidak tertiup angin," kata Roberto Monterola, petugas penyelamat provinsi, kepada Internationalmedia.co.id.