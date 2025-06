Evakuasi Darurat! Ribuan Warga Dunia Kabur dari Israel dan Iran

Internationalmedia.co.id melaporkan, situasi mencekam di Timur Tengah akibat konflik Israel dan Iran membuat sejumlah negara bergegas mengevakuasi warganya. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang bergerak cepat. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengumumkan rencana evakuasi warga negara Amerika melalui jalur udara dan laut, seperti yang dilansir AFP, Rabu (18/6/2025). Langkah ini diambil di tengah perang yang telah memasuki hari keenam. Kedutaan AS tengah mempersiapkan penerbangan dan keberangkatan kapal pesiar untuk warga Amerika yang ingin meninggalkan Israel.

Di sisi lain, Inggris juga mengambil langkah antisipasi. Kementerian Luar Negeri Inggris, Selasa (18/6/2025), menyatakan keluarga staf diplomatik Inggris di Israel telah ditarik sementara sebagai tindakan pencegahan. Keluarga staf di kedutaan Inggris di Tel Aviv dan konsulat di Yerusalem dipulangkan, sementara staf tetap bertugas.

Indonesia sendiri merencanakan evakuasi ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran melalui jalur darat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan, jalur udara tidak memungkinkan, sehingga evakuasi dilakukan lewat darat. Sebanyak 380 WNI berada di Iran, mayoritas di Teheran. Pemerintah menilai situasi semakin tidak kondusif, dengan serangan yang tak hanya menyasar target militer, tetapi juga sipil. KBRI Teheran telah meningkatkan status kesiagaan dari siaga 2 menjadi siaga 1, dan melakukan asesmen rencana evakuasi. Komunikasi intensif juga dilakukan dengan negara-negara tetangga Iran untuk memastikan kemudahan akses lintas perbatasan.

Jepang juga bersiap mengevakuasi warganya dari Iran dan Israel. Pemerintah Jepang telah menempatkan pesawat militer di Djibouti untuk mempercepat proses evakuasi. Evakuasi warga Jepang di Iran dan Israel akan dilakukan menggunakan bus menuju negara-negara tetangga. Sekitar 1.000 warga Jepang diperkirakan berada di Israel, dan 280 orang di Iran.

Australia pun tak tinggal diam. Hampir 3.000 warga Australia mulai dievakuasi dari kedua negara tersebut. Namun, rentetan rudal menghambat penggunaan pesawat sipil. Sekitar 1.500 warga Australia telah mendaftar untuk dievakuasi dari Iran, dan lebih dari 1.200 dari Israel. Evakuasi sebagian dilakukan melalui jalur darat. Selandia Baru juga telah menutup kedutaannya di Iran dan mengevakuasi stafnya ke Azerbaijan melalui jalur darat.