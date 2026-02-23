Duterte Hadapi Pengadilan Dunia

Internationalmedia.co.id – News, Den Haag – Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memulai sidang praperadilan yang krusial pada Senin (23/2). Sidang ini akan menentukan apakah mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte harus diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, terkait kampanye anti-narkoba yang mematikan selama masa kepemimpinannya.

Sesi yang dikenal sebagai "konfirmasi dakwaan" ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari di pengadilan Den Haag, Belanda. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah ada cukup bukti yang kuat untuk melanjutkan proses persidangan penuh terhadap Duterte. Mantan pemimpin berusia 80 tahun itu tidak hadir secara langsung, setelah tim pembelanya berhasil mengajukan permohonan agar haknya untuk hadir dikesampingkan, meskipun hakim ICC sebelumnya menyatakan Duterte layak untuk berpartisipasi.

Setelah sidang "konfirmasi dakwaan" ini selesai, para hakim ICC akan memiliki waktu 60 hari untuk mengeluarkan keputusan tertulis mengenai apakah Duterte akan menghadapi persidangan penuh. Kasus ini berakar pada tuduhan jaksa ICC yang menjerat Duterte dengan tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, menuduhnya bertanggung jawab atas setidaknya 76 pembunuhan antara tahun 2013 hingga 2018. Angka sebenarnya dari korban tewas selama operasi perang melawan narkoba di Filipina diperkirakan mencapai ribuan, dan pengacara para korban berharap persidangan penuh akan mendorong lebih banyak keluarga untuk melapor.

Sidang praperadilan ini tidak luput dari perhatian publik, dengan kelompok-kelompok demonstran yang saling bersaing mendirikan kemah di luar gedung pengadilan. Patricia Enriquez, seorang peneliti berusia 36 tahun, menyebut persidangan ini sebagai "momen bersejarah" bagi para korban dugaan kejahatan selama era Duterte. "Ini emosional. Ini penuh harapan. Ini juga sangat menyakitkan," ujar Enriquez kepada AFP, seperti dikutip internationalmedia.co.id. "Saya berharap semua warga Filipina dan semua orang di dunia akan berdiri bersama kami, berdiri bersama kebenaran, berdiri bersama keadilan, dan berdiri bersama pertanggungjawaban."

Sentimen serupa diungkapkan Aldo Villarta, seorang koki berusia 35 tahun, yang menganggap persidangan ini sebagai "tamparan di wajah" bagi Filipina, terutama karena pengadilan internasional mengadili mantan pemimpin negaranya. "Kita sudah lama menderita akibat penjajahan," kata Villarta, menyoroti kompleksitas sejarah dan kedaulatan.

Duterte, yang menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 2016 hingga 2022, ditangkap di Manila pada Maret tahun lalu. Ia kemudian diterbangkan ke Belanda dan sejak saat itu ditahan di unit penahanan ICC di Penjara Scheveningen. Dalam sidang pertamanya, sekitar tiga hari setelah penangkapannya, Duterte hadir melalui tautan video, di mana ia tampak linglung dan lemah, serta tidak mengucapkan sepatah kata pun.