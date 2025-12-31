Dunia Terkejut Wilayah Ini Sudah 2026

Saat sebagian besar dunia masih bersiap menyambut pergantian tahun, sebuah wilayah terpencil di Samudra Pasifik sudah resmi memasuki tahun 2026. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Atol Kiritimati, atau yang dikenal sebagai Pulau Christmas, menjadi lokasi pertama di planet ini yang merayakan Tahun Baru, mendahului Jakarta hingga tujuh jam.

Terletak di Samudra Pasifik, Kiritimati adalah bagian integral dari negara kepulauan Kiribati. Posisinya yang strategis di selatan Hawaii, Amerika Serikat, dan timur laut Australia, menempatkannya di garis depan zona waktu internasional, menjadikannya titik pertama yang merasakan pergantian tahun.

Negara Kiribati, yang merdeka dari Inggris pada tahun 1979, terdiri dari serangkaian atol atau terumbu karang berbentuk cincin yang membentang hampir 4.000 kilometer dari timur ke barat. Wilayah ini juga dikenal sebagai rumah bagi cagar laut terbesar di Pasifik Selatan. Namun, banyak dari atol dataran rendah ini sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Kiribati, yang diucapkan "Kiribass," memiliki populasi sekitar 116.000 jiwa.

Perbedaan waktu yang mencolok ini disebabkan oleh letak Kiritimati di zona waktu UTC +14, sementara Jakarta berada di UTC +7. Ini berarti, ketika warga Jakarta masih menikmati sore hari pada pukul 17.00 WIB tanggal 31 Desember 2025, penduduk Kiritimati sudah merayakan dini hari 1 Januari 2026. Sebuah fenomena yang menunjukkan betapa beragamnya pembagian waktu di Bumi.

Tak lama setelah Kiritimati, Pulau Chatham di Selandia Baru juga turut menyambut tahun 2026. Dengan populasi sekitar 600 orang, pulau terpencil ini menjadi kelompok berikutnya yang merayakan momen pergantian tahun. Sebagian besar penduduk setempat berkumpul di bar Hotel Chatham untuk menghabiskan saat-saat terakhir tahun 2025.

Toni Croon, pemilik hotel setempat, berbagi cerita tentang perayaan tersebut. Ia mengakui adanya perbedaan semangat antara generasi, "Tim kami akan begadang hingga fajar, tetapi kami yang sudah tua akan pulang." Namun, Toni menekankan ikatan komunitas yang kuat. "Yang menyatukan kita semua adalah cinta yang kita miliki untuk tempat ini. Kita akan selalu memiliki kesamaan itu. Sungguh istimewa menyambut tahun 2026 di tempat yang terpencil dan terisolasi seperti ini," ujarnya, menggambarkan keunikan perayaan di salah satu sudut terjauh dunia.

Fenomena ini mengingatkan kita akan keajaiban zona waktu dan betapa beragamnya cara dunia menyambut awal yang baru, dari atol terpencil hingga kota metropolitan.