Dunia Gempar! Trump Ancam Tutup Pintu untuk Negara Ini?

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan kontroversial dengan berencana menghentikan sementara migrasi dari negara-negara yang ia sebut sebagai "negara dunia ketiga". Pernyataan ini muncul setelah insiden penembakan yang melibatkan warga negara Afghanistan di Washington.
Berikut rangkuman berita internasional lainnya yang menjadi sorotan hari ini:
Hamas Merengek Minta Bantuan: Kelompok Hamas dilaporkan meminta negara mediator untuk menekan Israel agar memberikan akses aman bagi anggotanya yang bersembunyi di terowongan Gaza. Permintaan ini muncul setelah militer Israel mengklaim telah menewaskan puluhan anggota Hamas yang mencoba melarikan diri dari terowongan.
Toilet Bandara Tokyo Bikin Resah: Bandara Internasional Haneda, Tokyo, dilanda masalah sanitasi serius. Sebanyak 70% toilet di Terminal 2 dilaporkan mampet, menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penumpang. Pihak bandara mengonfirmasi masalah ini disebabkan oleh gangguan pada sistem perpipaan.
Trump Siapkan Operasi Rahasia di Venezuela? Presiden Trump mengisyaratkan akan segera memulai operasi antinarkoba melalui darat di Venezuela. Langkah ini semakin meningkatkan tensi antara AS dan Venezuela, yang menuduh kampanye antinarkoba AS sebagai upaya penggulingan rezim.
Putin: Perang Berakhir Jika… Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapannya untuk mengakhiri serangan di Ukraina, asalkan Kyiv menarik pasukannya dari wilayah-wilayah yang diklaim Moskow. Jika tidak, Putin menegaskan akan merebut wilayah tersebut dengan kekuatan militer.
Trump Berjanji Deportasi Massal: Selain menghentikan migrasi dari negara dunia ketiga, Trump juga mengancam akan membatalkan jutaan penerimaan migran yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya dan mendeportasi imigran yang dianggap tidak memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat.