Dunia Bergetar Trump Murka Rusia Menyerang Iran Bersumpah

Jakarta – Dinamika politik global kembali memanas, ditandai dengan serangkaian peristiwa penting yang menarik perhatian dunia. Dari gejolak di Washington hingga eskalasi konflik di Eropa Timur, serta perkembangan mengejutkan di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, berbagai kabar menjadi sorotan utama. Internationalmedia.co.id – News merangkum lima berita internasional terpopuler yang menggetarkan hari ini, Kamis (26/2/2026).

1. Amarah Donald Trump Terhadap Anggota DPR Muslim

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi pusat perhatian setelah meluapkan kemarahannya secara terbuka terhadap dua anggota DPR dari Partai Demokrat yang beragama Islam, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib. Kemarahan Trump ini dipicu oleh aksi kedua politisi tersebut yang menyuarakan protes keras saat pidato kenegaraannya di Kongres pada Selasa malam waktu setempat. Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump tak segan melontarkan pernyataan kontroversial, menyerukan agar Omar dan Tlaib "dikirim kembali ke tempat asal mereka." Ia juga menyebut mereka sebagai individu "ber-IQ rendah" yang "seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa," bahkan menggambarkan mereka dengan "mata melotot dan merah seperti orang gila, sakit jiwa dan tidak waras" saat insiden teriakan itu terjadi.

2. Serangan Besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan Ratusan Drone dan Puluhan Rudal

Konflik di Eropa Timur kembali memanas dengan serangan udara skala besar yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Dilaporkan oleh Reuters dan Al Arabiya pada Kamis (26/2/2026), serangan ini melibatkan penggunaan 420 drone dan 39 rudal, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan tempat tinggal serta melukai sekitar 20 orang di wilayah timur dan selatan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa target utama serangan tersebut adalah sektor energi dan infrastruktur penting lainnya. Ibu kota Kyiv dan kota Kharkiv di timur menjadi sasaran rudal balistik dan jelajah, sementara drone-drone menyasar wilayah Zaporizhzhia di Ukraina selatan.

3. Iran Tegaskan Tak Akan Kembangkan Senjata Nuklir Jelang Negosiasi dengan AS

Menjelang putaran negosiasi penting dengan Amerika Serikat di Swiss, Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan komitmen Teheran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Dalam pidatonya pada Kamis (26/2), Pezeshkian mengutip Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang telah berulang kali menyatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat, menyusul pengerahan kekuatan militer AS secara besar-besaran di kawasan tersebut, sebuah langkah yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade. Situasi ini diperparah oleh ancaman berulang dari Presiden AS Donald Trump yang menyatakan kemungkinan serangan militer jika pembicaraan nuklir menemui jalan buntu.

4. Wakil Presiden AS Peringatkan Iran untuk Serius Tanggapi Ancaman Serangan

Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, mendesak Teheran untuk "menanggapi serius" ancaman aksi militer dari Washington. Peringatan Vance ini disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump dalam pidato kenegaraannya di Kongres pada Selasa lalu, mengemukakan alasan yang dapat memicu konflik. Trump menuduh Iran sedang berupaya mengembangkan rudal yang berpotensi mencapai wilayah AS, serta memiliki "ambisi nuklir yang jahat" dan berusaha membangun kembali program nuklir yang sebelumnya menjadi sasaran serangan Amerika Serikat tahun lalu. Pernyataan ini semakin menekan Iran di tengah pengerahan pasukan AS yang signifikan di kawasan tersebut.

5. Kim Jong Un Diduga Tunjuk Putri Kecilnya Pimpin Administrasi Rudal Korut

Sebuah laporan mengejutkan dari Semenanjung Korea mengindikasikan bahwa Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, diduga telah menunjuk putrinya, Kim Ju Ae, untuk memimpin "Administrasi Rudal," sebuah badan krusial yang bertanggung jawab mengawasi kekuatan nuklir negara komunis tersebut. Menurut laporan Chosun Daily, sebuah media Korea Selatan, intelijen Korea Selatan (Korsel) menilai Kim Ju Ae, yang diperkirakan berusia antara 13 hingga 14 tahun, telah menjalankan peran sebagai "direktur jenderal rudal." Chosun mengutip sumber pemerintah tingkat tinggi yang memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut, menyatakan bahwa badan intelijen Korsel telah menerima informasi mengenai penunjukan putri Kim Jong Un ke posisi strategis ini.