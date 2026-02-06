Dunia Bergetar Iran Sita Kapal Dubes AS Ngamuk

Panggung global kembali diwarnai serangkaian peristiwa mengejutkan yang menguji stabilitas hubungan internasional. Dari Teluk, Garda Revolusi Iran dilaporkan menyita dua kapal tanker minyak, memicu kekhawatiran baru di tengah ketegangan yang sudah memanas. Sementara itu, di Warsawa, ketegangan diplomatik memuncak setelah Duta Besar Amerika Serikat, Tom Rose, secara drastis memutuskan kontak dengan ketua parlemen Polandia, Wlodzimierz Czarzasty, menyusul tuduhan penghinaan terhadap Presiden Donald Trump. Menurut laporan yang dihimpun Internationalmedia.co.id – News, insiden-insiden ini menjadi sorotan utama di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Penyitaan kapal tanker oleh Teheran bukan sekadar insiden biasa. Kapal-kapal tersebut dituduh terlibat dalam "penyelundupan bahan bakar", dan para anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan asing turut ditahan. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, menyusul pengerahan kapal induk dan armada perang AS. Penindakan keras terhadap unjuk rasa anti-pemerintah di Iran sebelumnya juga menambah panas situasi. Meski demikian, rincian mengenai negara asal kapal tanker maupun kewarganegaraan ABK masih belum diungkap.

Di sisi lain Atlantik, hubungan AS-Polandia mengalami guncangan serius. Dubes Rose dengan tegas menyatakan Kedutaan Besar AS di Warsawa "tidak akan lagi berurusan, melakukan kontak atau komunikasi" dengan Czarzasty. Keputusan ini diambil setelah Czarzasty melontarkan "penghinaan yang keterlaluan dan tanpa alasan" terhadap Presiden Trump, termasuk kritik terhadap kebijakannya dan penolakan untuk mendukung ambisi Trump meraih Nobel Perdamaian. Rose menegaskan keputusan ini berlaku segera, menandai babak baru dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Beralih ke Pasifik Timur, militer AS melanjutkan operasi antinarkoba dengan menyerang sebuah kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba. Serangan ini menewaskan sedikitnya dua terduga penyelundup, menambah daftar korban tewas dalam operasi serupa menjadi 128 orang sejak tahun lalu. Komando Selatan AS mengonfirmasi bahwa kapal tersebut berada di rute penyelundupan narkoba yang dikenal dan terlibat dalam aktivitas ilegal.

Sementara itu, perang diplomatik tersaji antara Rusia dan Jerman. Rusia mengumumkan pengusiran seorang diplomat Jerman sebagai "tanggapan simetris" setelah Berlin bulan lalu mengusir seorang pejabat Kedutaan Besar Moskow yang dituduh sebagai agen intelijen. Langkah ini memicu kecaman keras dari Jerman, yang menyebutnya "sepenuhnya tidak dapat diterima".

Di Moskow, insiden mengejutkan terjadi ketika seorang jenderal militer Rusia, Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev, ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di sebuah gedung apartemen di ibu kota, menyebabkan Alekseyev terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Komite Investigasi Rusia tengah menyelidiki insiden ini, mencari pelaku yang melepaskan beberapa tembakan sebelum melarikan diri. Alekseyev dikenal memiliki peran senior dalam jajaran staf umum Rusia.

Serangkaian peristiwa ini, dari penyitaan kapal hingga insiden penembakan dan ketegangan diplomatik, menggarisbawahi betapa dinamis dan penuh tantangannya lanskap global saat ini, sebagaimana dilaporkan oleh internationalmedia.co.id.