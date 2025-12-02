Duka Mendalam Raja Charles untuk Asia: Banjir Dahsyat Jadi Sorotan!

Internationalmedia.co.id – Raja Charles III menyampaikan ungkapan duka cita mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah negara di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia. Pernyataan tersebut dirilis melalui akun Instagram resmi keluarga kerajaan, Senin (1/12) waktu setempat, menyoroti kerusakan parah akibat siklon tropis dan hujan deras berkepanjangan.

Dalam pesannya yang ditandatangani "Charles R", Raja Charles mengungkapkan kesedihannya atas dampak yang dialami masyarakat. "Saya dan istri saya sangat berduka mengetahui kehancuran yang disebabkan oleh badai dahsyat di Asia Selatan dan Tenggara. Kita hanya bisa membayangkan skala kerusakan dan penderitaan yang dihadapi oleh semua orang yang kehidupan dan mata pencahariannya sangat terdampak," tulisnya.

Raja Charles juga menyampaikan belasungkawa tulus kepada keluarga korban jiwa dan mendoakan kekuatan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal serta menanti kabar orang terkasih. Ia pun memberikan apresiasi kepada para petugas tanggap darurat yang berani memberikan bantuan vital.

Lebih lanjut, Raja Charles menyerukan aksi lingkungan global. Menurutnya, bencana ini menjadi pengingat mendesak akan perlunya memulihkan keseimbangan dan harmoni alam. Doa untuk kekuatan dan penghiburan dipanjatkan bagi masyarakat di India, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian bencana alam yang melanda berbagai negara. Tiga siklon tropis yang bertepatan dengan musim hujan telah menyebabkan kerusakan luas. Banjir parah, tanah longsor, dan hujan deras telah berdampak signifikan, menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya hilang di berbagai negara, dari Indonesia hingga Vietnam.