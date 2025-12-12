Drama di Ketinggian Penumpang Coba Buka Pintu

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah penerbangan Cathay Pacific dari Boston menuju Hong Kong diliputi ketegangan setelah seorang penumpang pria asal China nekat berusaha membuka pintu pesawat saat masih mengudara. Insiden serius ini berujung pada penangkapan penumpang tersebut oleh Kepolisian Hong Kong setibanya pesawat mendarat.

Maskapai Cathay Pacific mengonfirmasi bahwa kejadian mencengangkan ini terjadi pada penerbangan bernomor CX811. Pesawat yang lepas landas dari Boston, Amerika Serikat, pada Rabu (10/12) waktu setempat, akhirnya mendarat dengan selamat di Hong Kong pada Kamis (11/12) pagi. Motif di balik upaya berbahaya penumpang untuk membuka pintu pesawat di tengah penerbangan hingga kini masih menjadi misteri yang dalam penyelidikan.

Pihak Cathay Pacific dalam pernyataannya menegaskan bahwa tidak ada penumpang maupun awak kabin yang mengalami cedera akibat insiden tersebut. "Awak kabin kami segera bertindak sigap menangani situasi, memastikan pintu pesawat tetap tertutup rapat, dan melaporkan kejadian ini kepada otoritas terkait serta kepolisian," jelas perwakilan maskapai. Keselamatan penumpang dan awak kabin menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh Cathay Pacific.

Secara terpisah, Kepolisian Hong Kong membenarkan penangkapan seorang pria berusia 20 tahun asal China daratan. Penangkapan dilakukan pada Kamis (11/12) pagi atas dugaan pelanggaran Undang-undang Keamanan Penerbangan. Kasus ini kini sepenuhnya ditangani oleh kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut, mencari tahu alasan di balik tindakan nekat yang bisa membahayakan seluruh isi pesawat.