Dotonbori Berdarah Remaja Tewas

Internationalmedia.co.id – News – Suasana malam yang biasanya ramai di Dotonbori, Osaka, Jepang, mendadak berubah mencekam setelah insiden penusukan brutal yang menewaskan seorang remaja dan melukai dua lainnya. Seorang pria berusia 21 tahun kini telah ditangkap atas dugaan pembunuhan terkait serangan yang terjadi di distrik hiburan populer tersebut.

Insiden tragis ini, sebagaimana dilansir NHKJapan pada Minggu (15/2/2026), terjadi pada Sabtu malam (14/2) waktu setempat. Pihak kepolisian menerima panggilan darurat sekitar pukul 23.50 di lantai dasar sebuah gedung, tak lama setelah pelaku melancarkan aksinya dan sempat melarikan diri dari lokasi kejadian.

Tiga remaja laki-laki berusia 17 tahun menjadi korban dalam penusukan ini. Salah satu di antaranya, Kamada Ryunosuke, warga Prefektur Nara, meninggal dunia di rumah sakit akibat luka tusukan serius di dada dan area tubuh lainnya. Dua korban lainnya, yang berasal dari Prefektur Osaka, juga mengalami luka tusuk di bagian atas tubuh dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kondisi terkini mereka belum diungkapkan kepada publik.

Penangkapan tersangka berhasil dilakukan oleh kepolisian pada Minggu pagi waktu setempat di kota yang sama, setelah sebelumnya melakukan pengejaran intensif. Menurut keterangan polisi, tersangka diduga terlibat pertengkaran dengan ketiga remaja tersebut sesaat sebelum serangan fatal terjadi. Peristiwa ini sontak mengejutkan warga dan pengunjung Dotonbori, salah satu area paling ikonik dan ramai di Osaka, menyoroti kembali isu keamanan publik di tengah keramaian kota.