Detik-Detik Menegangkan di Bandara Sydney!

Kehebohan terjadi di Bandara Sydney, Australia, Rabu (13/8) waktu setempat. Internationalmedia.co.id melaporkan, suara tembakan menggema di terminal domestik bandara tersibuk di Australia ini, membuat panik penumpang dan petugas bandara. Seorang pria berhasil diamankan polisi terkait insiden tersebut.

Kepolisian Federal Australia menyatakan bahwa senjata api meletus di dalam terminal. Beredar video amatir yang menunjukkan seorang polisi memeriksa senjatanya, sementara dua polisi lainnya memborgol seorang pria yang terkapar di lantai. Media lokal menyebutkan, tembakan berasal dari senjata api milik polisi yang berusaha direbut oleh pria tersebut. Identitas dan motif pelaku masih diselidiki.

Saksi mata menceritakan mendengar suara tembakan keras sebelum area makan di-lockdown. Untungnya, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa menegangkan ini. Kepolisian memastikan penyelidikan telah dimulai dan operasional bandara kini kembali normal. Insiden ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan di bandara internasional.