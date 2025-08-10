Desa di Ukraina Direbut Kembali!

Kemenangan mengejutkan dilaporkan dari medan perang Ukraina. Internationalmedia.co.id mengutip laporan AFP, militer Ukraina mengklaim telah berhasil merebut kembali Desa Bezsalivka di wilayah Sumy dari cengkeraman pasukan Rusia. Kabar ini disampaikan melalui Telegram oleh staf umum militer Ukraina pada Minggu (10/8/2025).

Dalam pernyataan resminya, pihak Ukraina menyatakan telah berhasil "membersihkan" wilayah tersebut dari kehadiran pasukan Rusia. Lebih lanjut, mereka mengklaim sebanyak 18 tentara Rusia tewas dalam pertempuran perebutan desa tersebut. Bezsalivka sendiri terletak di garis depan pertempuran di utara Ukraina, sekitar 20 kilometer sebelah barat zona pertempuran utama di wilayah tersebut.

Peristiwa ini terjadi di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Setelah sempat direbut kembali oleh Ukraina, wilayah Kursk kembali dikuasai Rusia pada April lalu, dan kini serangan balik Rusia terfokus di wilayah timur Ukraina. Ibu kota wilayah Sumy sendiri, yang berjarak sekitar 20 kilometer dari posisi pasukan Rusia saat ini, kerap menjadi sasaran serangan artileri. Keberhasilan Ukraina merebut kembali Bezsalivka menjadi sorotan mengingat Rusia tengah gencar melancarkan serangan di wilayah timur Ukraina.