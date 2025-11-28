Beruang Mengintai di Toilet Umum, Lansia di Jepang Jadi Korban

Internationalmedia.co.id – Teror beruang di Jepang kembali memakan korban. Kali ini, seorang pria lanjut usia (lansia) menjadi sasaran serangan seekor beruang di sebuah toilet umum.

Dilansir dari berbagai sumber, insiden mengerikan ini terjadi di prefektur Gunma. Korban, seorang petugas keamanan berusia 69 tahun, sedang berada di toilet umum ketika seekor beruang tiba-tiba muncul. Menurut laporan Kyodo dan NHK, beruang dengan panjang antara 1 hingga 1,5 meter itu mengintip ke dalam toilet saat korban hendak keluar.

Terkejut, lansia tersebut terjatuh dan berusaha membela diri dengan menendang beruang itu. Aksi perlawanan itu berhasil membuat beruang tersebut melarikan diri. Akibat serangan itu, korban mengalami luka-luka dan segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat.

Serangan ini menambah daftar panjang insiden terkait beruang di Jepang. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mencatat, sejak awal April, sudah 13 orang tewas akibat serangan beruang. Jumlah serangan secara keseluruhan mencapai 197 kasus, dengan Akita menjadi prefektur dengan insiden terbanyak, diikuti oleh Iwate dan Fukushima.

Menanggapi situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, pemerintah Jepang telah mengerahkan tentara ke Akita untuk membantu pemburu lokal dalam menangkap dan membasmi beruang. Selain itu, petugas polisi bersenjata juga diberikan izin untuk menembak beruang, mengingat jumlah pemburu berlisensi yang semakin berkurang.