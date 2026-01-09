Bahaya Tersembunyi Power Bank di Pesawat Asiana

Kepanikan sempat menyelimuti penerbangan Asiana Airlines dari Incheon menuju Hong Kong setelah sebuah power bank milik penumpang tiba-tiba terbakar di dalam kabin. Insiden mengejutkan ini menyebabkan satu penumpang mengalami luka ringan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan kejadian ini terjadi pada Kamis (8/1) malam, memicu respons cepat dari awak kabin.

Maskapai asal Korea Selatan itu mengonfirmasi bahwa penerbangan OZ745, jenis Airbus A330-300, yang membawa 284 penumpang, lepas landas dari Bandara Internasional Incheon sekitar pukul 19.00 waktu setempat. Menurut laporan dari thestandard.com.hk dan Dimsum Daily, insiden terbakarnya perangkat pengisi daya portabel itu terjadi saat pesawat telah mengudara lebih dari dua jam.

Awak kabin segera bertindak cepat menggunakan alat pemadam api untuk mengendalikan situasi. Api yang berasal dari power bank tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu singkat, sekitar 1 hingga 2 menit. Sayangnya, penumpang pemilik power bank tersebut mengalami luka bakar ringan di bagian tangannya. Pihak maskapai menegaskan bahwa tidak ada penumpang lain maupun awak kabin yang terdampak oleh insiden ini.

Meskipun demikian, Asiana Airlines menyatakan bahwa insiden ini tidak memerlukan prosedur pengalihan penerbangan darurat. Pesawat melanjutkan perjalanannya sesuai jadwal dan mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Hong Kong pada Kamis (8/1) malam, sekitar pukul 22.52 waktu setempat. Seorang pejabat Asiana Airlines, yang tidak disebutkan namanya, kepada televisi nasional Korsel, KBS, menegaskan, "Pesawat tiba di Hong Kong secara normal tanpa tindakan darurat apa pun, seperti pendaratan darurat."

Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya power bank tersebut, sesuai dengan prosedur standar keselamatan penerbangan.