Ancaman Perang Global Hukuman Cambuk Singapura Menggemparkan

Internationalmedia.co.id – News – Gejolak geopolitik kembali menyita perhatian dunia, ditandai dengan serangkaian peristiwa penting mulai dari ancaman militer Amerika Serikat terhadap Iran, tuduhan serangan drone di kediaman Presiden Rusia, hingga klaim kekuatan persenjataan Korea Utara. Di tengah ketegangan tersebut, Singapura mengambil langkah tegas dengan memberlakukan hukuman cambuk bagi pelaku penipuan online. Berbagai kabar ini menjadi sorotan utama yang mengguncang panggung internasional baru-baru ini.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan keras bahwa negaranya siap mendukung operasi militer berskala besar terhadap Iran. Ancaman ini akan terealisasi jika Teheran terus melanjutkan pengembangan program rudal balistik atau senjata nuklirnya. Pernyataan tersebut dilontarkan Trump usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di kediaman Mar-a-Lago, Florida, pada Senin (29/12/2025). Komentar ini mengisyaratkan kekhawatiran mendalam bahwa Iran mungkin berupaya memulihkan program senjatanya pasca-serangan besar Israel yang didukung AS pada Juni lalu.

Di sisi lain, Moskow menuduh Kyiv melancarkan serangan drone masif yang menargetkan salah satu kediaman Presiden Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengklaim bahwa sebanyak 91 kendaraan udara tanpa awak jarak jauh dikerahkan untuk menyerang kediaman Putin di area Novgorod, antara Minggu (28/12/2025) tengah malam hingga Senin (29/12/2025) dini hari. Lavrov menegaskan bahwa seluruh drone berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Rusia, tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan signifikan. Namun, Kyiv dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai "kebohongan" yang dirancang untuk melemahkan upaya penyelesaian konflik.

Menariknya, Presiden Trump juga menyatakan kemarahannya atas dugaan upaya Ukraina menyerang kediaman Putin. Trump mengaku mendapatkan informasi langsung mengenai insiden tersebut dari Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri.

Dari kawasan Asia Timur, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali memamerkan kekuatan militernya. Ia sesumbar bahwa sistem peluncur roket ganda buatan negaranya memiliki kapabilitas untuk "memusnahkan musuh". Klaim ini disampaikan Kim Jong Un saat mengunjungi sebuah pabrik yang memproduksi sistem persenjataan tersebut, sehari setelah Pyongyang mengumumkan uji tembak dua rudal jelajah jarak jauh strategis sebagai bentuk "kesiapan tempur" menghadapi ancaman asing.

Sementara itu, di Asia Tenggara, Singapura menunjukkan komitmen serius dalam memberantas kejahatan siber. Mulai Selasa (30/12/2025), hukuman cambuk secara resmi diberlakukan bagi para pelaku penipuan online. Berdasarkan undang-undang yang baru, setiap pelaku scam serius di Singapura kini dapat menghadapi hukuman cambuk wajib hingga 24 kali. Kementerian Dalam Negeri Singapura menegaskan bahwa "memerangi penipuan merupakan prioritas nasional utama" setelah mencatat kerugian besar akibat maraknya kasus penipuan, khususnya scam online.

Berbagai perkembangan ini menyoroti kompleksitas hubungan internasional dan beragam tantangan yang dihadapi dunia saat ini.