Akhir Sang Raja Narkoba Meksiko Membara

Internationalmedia.co.id – News – Kematian Nemesio Oseguera, gembong narkoba paling dicari yang dikenal luas sebagai ‘El Mencho’, telah memicu gelombang kekerasan dan kekacauan yang meluas di seluruh Meksiko. Pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) ini tewas dalam bentrokan mematikan dengan tentara Meksiko, meninggalkan jejak teror dan ketidakpastian yang mendalam di negara tersebut.

Oseguera, yang menghembuskan napas terakhir pada usia 59 tahun, dilaporkan terluka parah dalam baku tembak sengit dengan pasukan militer di kota Tapalpa, Jalisco, pada Minggu (22/2) waktu setempat. Ia meninggal dunia saat dalam perjalanan udara untuk mendapatkan perawatan medis di Mexico City. ‘El Mencho’ selama ini dianggap sebagai gembong narkoba terakhir yang beroperasi dengan kekejaman dan gaya mencolok, sebanding dengan Joaquin ‘El Chapo’ Guzman dan Ismael ‘El Mayo’ Zambada yang kini telah dipenjara.

Lahir di Aguililla, sebuah kota di negara bagian Michoacan, Meksiko barat, Oseguera muda pernah beremigrasi ke Amerika Serikat. Di sana, ia ditangkap, dipenjara, dan kemudian dideportasi karena terlibat dalam perdagangan heroin. Sekembalinya ke Meksiko, ia bergabung dengan kartel kriminal Milenio. Perpecahan internal dalam kelompok tersebut kemudian mendorongnya untuk membentuk Matazetas pada tahun 2009, bersekutu dengan kartel Sinaloa, sebuah kelompok yang terkenal dua tahun kemudian setelah membunuh puluhan orang yang terkait dengan kelompok saingan, Los Zetas.

Dari Matazetas, Oseguera kemudian memisahkan diri untuk mendirikan CJNG. Kartel ini dengan cepat tumbuh menjadi yang paling kuat di Meksiko setelah ekstradisi Guzman dan Zambada ke Amerika Serikat. CJNG dikenal memiliki jaringan pembunuh bayaran yang luas, bahkan mampu memproduksi senjata sendiri, dan telah memperluas pengaruhnya ke berbagai negara bagian Meksiko. Tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS menetapkan CJNG sebagai organisasi teroris, menuduh mereka terlibat dalam perdagangan fentanyl ilegal, perdagangan migran, pemerasan, pencurian minyak dan mineral, serta perdagangan senjata. Jose Reveles, seorang penulis yang mengkhususkan diri dalam perdagangan narkoba, menggambarkan Oseguera memiliki "sifat kekerasan" dan tidak ragu untuk menantang semua tingkatan pemerintahan.

Kekejaman CJNG di bawah kepemimpinan El Mencho terbukti dalam beberapa insiden berani. Pada tahun 2020, ia memerintahkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Kepala Kepolisian Mexico City saat itu, Omar Garcia Harfuch, yang melukai Harfuch dan menewaskan tiga orang lainnya. Lima tahun sebelumnya, pada tahun 2015, selama gelombang teror di Jalisco, anggota CJNG menyergap anggota gendarmerie nasional dan konvoi polisi negara bagian di jalan raya, bahkan menggunakan senjata RPG untuk menembak jatuh helikopter militer. Insiden itu menewaskan puluhan orang, termasuk petugas polisi dan tentara.

Dalam kehidupan pribadinya, Oseguera menikahi Rosalinda Gonzalez Valencia pada tahun 1990-an dan memiliki tiga anak sebelum akhirnya bercerai. Rosalinda dibebaskan dari penjara tahun lalu setelah dilaporkan menjalani hukuman terkait pembayaran mencurigakan. Putra sulungnya, Ruben Oseguera Gonzalez, yang dikenal sebagai ‘El Menchito’, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Amerika Serikat tahun lalu atas kejahatan terkait narkoba dan senjata api.

Kematian ‘El Mencho’ pada Minggu (22/2) segera memicu respons brutal dari para pengikutnya. Para penembak memblokir lebih dari 20 jalan di negara bagian Jalisco bagian barat, termasuk Tapalpa, dengan mobil dan truk yang dibakar. Kekerasan dengan cepat menyebar ke negara bagian lain, memaksa Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk mendesak warga agar tetap tenang dan menyatakan bahwa pemerintah pusat berkoordinasi dengan otoritas negara bagian. Menyusul kerusuhan tersebut, Amerika Serikat dan Kanada segera mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya di Meksiko, mendesak mereka untuk berlindung di tempat aman sampai pemberitahuan lebih lanjut.