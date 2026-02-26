420 Drone 39 Rudal Hantam Ukraina Ini Dampaknya

Internationalmedia.co.id – News – Ukraina kembali menjadi saksi bisu serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Rusia. Pada Kamis malam (26/2), gelombang rudal dan drone menghantam berbagai wilayah, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur vital dan pemukiman warga, serta melukai puluhan orang. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang terus berlangsung.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan skala serangan yang mengejutkan. Menurutnya, pasukan Rusia meluncurkan 420 drone dan 39 rudal sepanjang malam itu, dengan fokus utama pada sektor energi dan infrastruktur penting lainnya di seluruh negeri. Ini bukan sekadar serangan sporadis, melainkan upaya terkoordinasi untuk melumpuhkan kemampuan Ukraina.

Ibu kota Kyiv menjadi sasaran rudal balistik dan jelajah, sementara kota Kharkiv di timur juga tak luput dari hantaman. Di selatan, kota Zaporizhzhia dihujani drone. Selain itu, infrastruktur gas di wilayah Poltava dan gardu listrik di Kyiv serta Dnipro menjadi target spesifik, menunjukkan strategi Rusia untuk mengganggu pasokan energi dan layanan publik.

Dampak serangan ini sangat terasa. Zelensky melaporkan bahwa puluhan warga, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka. Kerusakan parah tercatat di delapan wilayah berbeda, menggambarkan jangkauan luas dari agresi militer ini.

Di Kharkiv, Gubernur Oleh Syniehubov melalui saluran Telegramnya mengonfirmasi bahwa sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun. Kota tersebut sendiri diserang oleh dua rudal dan 17 drone, menimbulkan kekhawatiran serius akan keselamatan warga sipil.

Sementara itu, Gubernur Zaporizhzhia Ivan Fedorov melaporkan setidaknya tujuh korban luka di kotanya. Serangan drone Rusia menyebabkan kerusakan pada 19 gedung apartemen dan mengakibatkan 500 rumah kehilangan pasokan pemanas akibat infrastruktur yang rusak. Gambar-gambar yang beredar menunjukkan kehancuran rumah-rumah dengan lubang menganga di dinding dan toko-toko yang porak-poranda.

Otoritas di Kyiv juga mengonfirmasi adanya kerusakan pada beberapa bangunan di tiga distrik kota, yang diakibatkan oleh puing-puing rudal dan drone yang jatuh setelah berhasil dicegat atau meleset dari target.

Serangan kali ini sejalan dengan pola yang telah terlihat dalam beberapa bulan terakhir, di mana Rusia secara konsisten menargetkan sektor energi Ukraina. Upaya ini bertujuan untuk menghancurkan pembangkit listrik dan gardu induk, yang berulang kali menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan di seluruh wilayah dan menambah penderitaan warga sipil.