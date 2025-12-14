Trump Murka Janji Balas Kematian Tentara

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ketegangan di Suriah kembali memanas setelah tiga warga Amerika Serikat, termasuk dua tentara dan seorang penerjemah sipil, tewas dalam sebuah serangan di Suriah tengah akhir pekan lalu. Insiden tragis ini, yang diduga dilakukan oleh kelompok ISIS, segera memicu respons keras dari Presiden AS Donald Trump yang bersumpah akan melakukan pembalasan serius.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi kematian tersebut, menyatakan bahwa penyergapan oleh seorang penembak ISIS menargetkan rombongan prajurit yang sedang melakukan patroli gabungan di kota Palmyra pada Sabtu (13/12) waktu setempat. Selain tiga korban tewas, tiga tentara lainnya juga dilaporkan terluka. Penembak tersebut tewas dalam baku tembak setelah terlibat adu senjata.

Menurut Sean Parnell, juru bicara Pentagon, serangan itu terjadi ketika para tentara "sedang melakukan pertemuan dengan pemimpin kunci" untuk mendukung operasi kontra-terorisme. Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, menambahkan bahwa penyergapan itu menargetkan "patroli gabungan pemerintah AS-Suriah." Identitas para prajurit yang gugur dirahasiakan menunggu pemberitahuan kepada keluarga mereka. Kejadian ini menjadi insiden pertama yang tercatat sejak kelompok Islamis berhasil menggulingkan Bashar al-Assad dari kekuasaan Suriah Desember tahun lalu, sebuah peristiwa yang turut menghidupkan kembali hubungan antara Damaskus dan Washington.

Kantor berita negara Suriah, SANA, mengutip sumber keamanan setempat, sebelumnya melaporkan bahwa beberapa tentara AS dan dua anggota militer Suriah terluka dalam serangan itu. Mereka sedang mengikuti "tur lapangan bersama" di Palmyra, sebuah wilayah yang pernah berada di bawah kendali ISIS dan kini menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO.

Di Gedung Putih, Presiden Donald Trump dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk membalas tindakan tersebut. "Kami akan membalas," kata Trump kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa negara berduka atas "kehilangan tiga patriot Amerika yang hebat" dan mendoakan kesembuhan bagi tiga korban luka, yang "tampaknya dalam keadaan cukup baik." Trump juga menyoroti kerja sama AS dengan pasukan Suriah, menyebut presiden baru Suriah "sangat terpukul oleh apa yang terjadi."

Beberapa menit setelah berbicara kepada media, melalui unggahan di media sosial, Trump kembali menegaskan peringatannya. Dia menyebut insiden itu sebagai "serangan ISIS terhadap AS, dan Suriah," dan menambahkan, "Akan ada pembalasan yang sangat serius."

Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, mengutuk serangan tersebut dan menyampaikan belasungkawa. "Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban dan kepada pemerintah serta rakyat AS, dan kami berharap para korban luka segera pulih," tulis al-Shaibani di platform X.

Seorang pejabat militer Suriah yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan bahwa tembakan dilepaskan "selama pertemuan antara perwira Suriah dan Amerika" di sebuah pangkalan Suriah di Palmyra. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Anwar al-Baba, dalam wawancara televisi pemerintah, mengklaim adanya "peringatan sebelumnya dari komando keamanan internal kepada pasukan sekutu di wilayah gurun tentang potensi penyusupan ISIS." Namun, ia menyayangkan bahwa "Pasukan koalisi internasional tidak mempertimbangkan peringatan Suriah tentang kemungkinan penyusupan ISIS."

SANA melaporkan bahwa helikopter telah mengevakuasi korban luka ke pangkalan Al-Tanf di Suriah selatan, tempat pasukan Amerika ditempatkan sebagai bagian dari koalisi global pimpinan Washington melawan kelompok ISIS. Hingga berita ini diturunkan oleh internationalmedia.co.id, ISIS belum secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.