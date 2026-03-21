Trump Klaim Menang Perang Iran Ini Alasannya

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan, menegaskan bahwa tidak akan ada opsi gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung melawan Iran. Ia bahkan mengklaim bahwa pasukan AS telah meraih kemenangan telak atas militer Iran. Pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, pada Sabtu (21/3/2026).

Dengan nada penuh keyakinan, Trump menyatakan, "Saya pikir kita telah menang." Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa operasi militer AS di wilayah Iran akan terus berlanjut tanpa henti. Menurutnya, gencatan senjata adalah pilihan yang tidak relevan karena superioritas militer AS yang telah terbukti. "Saya tidak ingin melakukan gencatan senjata. Anda tahu Anda tidak melakukan gencatan senjata ketika Anda benar-benar menghancurkan pihak lain," tegas Trump, mengindikasikan bahwa AS berada di posisi yang sangat menguntungkan.

Dalam sesi tanya jawab yang sama, Trump juga disinggung mengenai laporan dari kantor berita Axios. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Washington tengah mempertimbangkan opsi pendudukan atau blokade Pulau Kharg Iran. Langkah ini disebut-sebut bertujuan untuk menekan Teheran agar membuka kembali selat strategis tersebut. Namun, Presiden Trump memilih untuk tidak memberikan jawaban yang pasti. "Saya mungkin punya rencana atau mungkin tidak," ujarnya dengan nada misterius. Ia menambahkan, "Itu tentu saja tempat yang dibicarakan orang, tetapi saya tidak bisa memberi tahu Anda," semakin memicu spekulasi mengenai langkah AS selanjutnya.

Konflik bersenjata antara AS dan Iran sendiri telah berkecamuk sejak 28 Februari lalu. Sejak saat itu, Amerika Serikat, dengan dukungan militer Israel, telah melancarkan serangkaian serangan terhadap berbagai wilayah di Iran. Sebagai respons, pihak Iran tidak tinggal diam, membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah, menciptakan spiral eskalasi yang berkelanjutan.