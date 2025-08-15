Tragedi Laut Jepang: Satu Tewas, Beberapa Hilang Misterius

Internationalmedia.co.id melaporkan insiden nahas tabrakan kapal pesiar dan kapal kargo di perairan selatan Jepang, Rabu (13/8). Peristiwa yang menggemparkan ini mengakibatkan satu korban jiwa dan sejumlah orang hilang, menyisakan misteri di tengah upaya pencarian intensif.

Informasi yang diperoleh internationalmedia.co.id dari kantor berita AFP menyebutkan, nahkoda kapal kargo pengangkut kerikil seberat 492 ton melaporkan kejadian tersebut kepada Penjaga Pantai Jepang. Tabrakan terjadi di dekat Pulau Hoto, wilayah Oita. Seorang pria berusia 70 tahun asal Oita ditemukan tak sadarkan diri di laut sekitar pukul 10.00 pagi dan langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

"Korban meninggal dunia di rumah sakit," ungkap pejabat penjaga pantai kepada AFP. Lebih lanjut, nahkoda kapal kargo tersebut menginformasikan adanya beberapa orang di atas kapal pesiar saat kejadian. Operasi pencarian dan penyelamatan pun langsung dikerahkan, melibatkan enam kapal dan satu pesawat terbang. Sampai berita ini diturunkan, upaya pencarian orang hilang masih terus berlanjut. Misteri siapa saja yang hilang dan nasib mereka masih menjadi fokus utama otoritas Jepang.