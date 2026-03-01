Timur Tengah Mencekam Iran Serang Puluhan Pangkalan AS

Internationalmedia.co.id – News – Teheran, Iran. Garda Revolusi Iran (IRGC) secara resmi mengumumkan telah melancarkan gelombang serangan keenam, sebuah respons tegas terhadap serangkaian pemboman yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap wilayah Iran. Serangan rudal dan drone besar-besaran ini menargetkan pangkalan militer Israel dan AS di kawasan Arab, dengan dampak yang terasa luas, bahkan laporan ledakan mengguncang kota-kota seperti Dubai, Uni Emirat Arab, dan Doha, Qatar, dalam sebuah insiden yang dilaporkan terjadi pada Minggu (1/3/2026).

Dilansir dari laporan Al-Jazeera dan AFP, IRGC mengklaim telah menargetkan 27 pangkalan AS di berbagai lokasi. Tak hanya itu, pangkalan udara Tel Nof Israel, markas komando tentara Israel di HaKirya di Tel Aviv, serta kompleks industri pertahanan besar di kota yang sama turut menjadi target utama. IRGC juga menegaskan bahwa pasukan Iran akan "menerapkan langkah pembalasan yang berbeda dan keras, dengan tamparan berturut-turut yang disesalkan," mengindikasikan eskalasi lebih lanjut.

Suara ledakan keras dilaporkan terdengar pada Minggu pagi di dekat bandara Erbil, Irak, sebuah lokasi strategis yang menjadi markas pasukan koalisi pimpinan AS di wilayah otonom Kurdistan Irak. Saksi mata melaporkan asap hitam tebal membumbung tinggi dari area bandara, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita AFP. Insiden ini terjadi sehari setelah, pada Sabtu (28/2), pasukan koalisi pimpinan AS berhasil menembak jatuh beberapa rudal dan drone bermuatan bahan peledak di atas Erbil.

Menanggapi situasi genting ini, militer Israel mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang merespons serangan rudal yang diluncurkan dari Iran. Sirene serangan udara segera diaktifkan di seluruh Israel tengah dan sebagian Tepi Barat yang diduduki. "Sirene dibunyikan di beberapa wilayah di seluruh negeri, menyusul identifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke arah Negara Israel," demikian pernyataan militer, menambahkan bahwa angkatan udara mereka ‘beroperasi untuk mencegat dan menyerang ancaman jika diperlukan’.

Selain itu, ketegangan juga meluas ke negara-negara tetangga Iran. Beberapa ledakan terdengar di ibu kota Qatar, Doha, dan ibu kota Bahrain, Manama. Bahkan, sirene serangan udara sempat menyala di Kuwait. Negara-negara di sekitar Iran ini selama ini dikenal sebagai tuan rumah bagi pasukan dan peralatan tempur AS, menjadikan mereka titik strategis yang rentan dalam konflik regional yang kian memanas ini.