Tiga Negara Eropa Beri Syarat Mengejutkan untuk Hormuz

Internationalmedia.co.id – News – Enam kekuatan global utama telah menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam mengamankan jalur vital di Selat Hormuz, di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang semakin intens. Namun, tiga di antaranya – Italia, Jerman, dan Prancis – menegaskan bahwa inisiatif apa pun dari mereka hanya akan dilakukan setelah tercapainya gencatan senjata. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas upaya internasional dalam menanggapi krisis maritim yang melumpuhkan tersebut.

Dilansir internationalmedia.co.id dari laporan AFP pada Jumat (20/3/2026), Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda pada Kamis (19/3) secara kolektif menyatakan kesediaan mereka untuk "berkontribusi pada upaya yang tepat untuk memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz." Kelompok negara ini juga menyambut baik komitmen negara-negara yang terlibat dalam perencanaan awal dan mengutuk keras "serangan baru-baru ini oleh Iran terhadap kapal-kapal komersial tak bersenjata di Teluk."

Kendati demikian, Italia, Jerman, dan Prancis segera mengklarifikasi pada hari yang sama bahwa mereka tidak merujuk pada bantuan militer langsung. Sebaliknya, mereka mengusulkan inisiatif multilateral potensial yang akan diaktifkan setelah gencatan senjata tercapai.

Deklarasi ini muncul di tengah blokade efektif Iran terhadap selat tersebut, yang telah melumpuhkan pengiriman komersial melalui titik maritim krusial ini. Pada masa damai, Selat Hormuz dilewati seperlima dari pasokan minyak mentah dan gas alam cair global. Konflik yang meletus pada 28 Februari, ketika Amerika Serikat (AS) dan Israel memulai pemboman terhadap Iran, telah memicu Teheran membalas dengan serangan di seluruh wilayah Teluk. Tercatat, 23 kapal komersial, termasuk 10 kapal tanker, telah melaporkan insiden atau menjadi sasaran serangan.

Situasi ini telah menyebabkan sekitar 20.000 pelaut terdampar di sekitar 3.200 kapal di sebelah barat selat, menurut data dari Organisasi Maritim Internasional. "Kami menyatakan keprihatinan mendalam kami tentang meningkatnya konflik," bunyi pernyataan bersama para sekutu.

Mereka juga menyerukan Iran untuk "segera menghentikan ancaman, pemasangan ranjau, serangan drone dan rudal, serta upaya lain untuk memblokir Selat bagi pelayaran komersial." Penekanan diberikan pada prinsip fundamental hukum internasional: "Kebebasan navigasi adalah prinsip fundamental hukum internasional, termasuk di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut." Dampak dari tindakan Iran, mereka menambahkan, "akan dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama yang paling rentan."

Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mendesak kekuatan dunia lainnya, termasuk NATO, untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial. Namun, seruannya untuk intervensi jangka pendek ditolak, meskipun negara-negara tersebut tetap terbuka untuk diskusi dan perencanaan lebih lanjut.

Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menegaskan bahwa pernyataan dari enam negara tersebut tidak boleh diartikan sebagai "misi perang." "Tidak ada masuk ke Hormuz tanpa gencatan senjata dan inisiatif multilateral yang komprehensif," tegasnya, menambahkan bahwa "adalah tepat dan pantas bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan kerangka hukum" untuk upaya semacam itu.

Di Berlin, Menteri Pertahanan Boris Pistorius juga menggarisbawahi bahwa keterlibatan militer Jerman apa pun "akan bergantung pada situasi setelah gencatan senjata… dan apakah kita dapat berpartisipasi dalam kerangka mandat internasional."

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa negaranya berencana untuk menjajaki kemungkinan pembentukan kerangka kerja PBB untuk rencana masa depan – setelah baku tembak yang sedang berlangsung berakhir – guna mengamankan navigasi di Selat Hormuz. "Kami telah memulai proses penjajakan, dan kita akan melihat dalam beberapa hari mendatang apakah ada peluang untuk berhasil," kata Macron di Brussels setelah KTT Eropa pada Kamis (19/3).

Seorang pejabat pertahanan Inggris, dalam sebuah pengarahan pada Rabu (18/3), menyatakan bahwa "tingkat ancamannya sedemikian rupa sehingga saya tidak melihat banyak negara yang bersedia menempatkan kapal perang di tengah ancaman itu saat ini." London sendiri telah mengirimkan "sejumlah kecil" "perencana" militer tambahan ke Komando Pusat AS untuk "membantu perencanaan dan pengembangan opsi untuk… apa pun yang akan terjadi selanjutnya di Selat Hormuz."