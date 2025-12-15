Teror Bondi Ayah dan Anak Terlibat

Sebuah perkembangan mengejutkan muncul dari insiden penembakan brutal di Pantai Bondi, Australia. Pihak kepolisian akhirnya mengidentifikasi dua pelaku utama di balik serangan yang mengguncang komunitas tersebut: seorang ayah berusia 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (15/12).

Insiden yang terjadi pada Minggu (14/12) waktu setempat tersebut berakhir dengan tindakan cepat aparat. Sang ayah dilaporkan tewas di lokasi kejadian setelah ditembak oleh polisi. Sementara itu, putranya yang berusia 24 tahun kini masih berjuang dalam kondisi kritis namun stabil di rumah sakit. Pihak berwenang menegaskan bahwa mereka tidak mencari tersangka tambahan, meyakini bahwa hanya dua individu ini yang terlibat dalam aksi teror tersebut.

Meskipun identitas pelaku telah terungkap, motif di balik serangan keji ini masih menjadi misteri yang mendalam. Komisaris Lanyon menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai motif para penembak, dengan alasan penyelidikan yang intensif masih berlangsung. "Kami ingin memahami motif di balik kedua orang ini," ujarnya, menekankan pentingnya mengungkap akar permasalahan di balik tindakan tersebut.

Sebelumnya, insiden penembakan ini telah secara resmi diklasifikasikan sebagai "serangan teroris" oleh kepolisian dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Serangan itu ditargetkan pada sebuah pertemuan untuk perayaan festival Yahudi Hanukkah. PM Albanese mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai "tindakan jahat, antisemitisme, terorisme yang telah menyerang jantung bangsa kita." Ia menambahkan, "Serangan terhadap warga Yahudi Australia adalah serangan terhadap setiap warga Australia," seraya memuji keberanian warga sipil yang berhasil menangkap dan melucuti senjata salah satu pelaku sebagai "pahlawan."

Dalam perkembangan lain, polisi juga mengumumkan penemuan "perangkat peledak rakitan" (IED) yang diduga kuat terkait dengan tersangka yang tewas. Perangkat tersebut ditemukan di sebuah kendaraan dekat pantai, semakin memperkuat dugaan bahwa serangan ini telah direncanakan dengan matang dan memiliki potensi ancaman yang lebih besar.

Dengan terungkapnya identitas pelaku sebagai ayah dan anak, kasus penembakan di Bondi Beach ini memasuki babak baru. Pihak berwenang terus bekerja keras untuk mengungkap setiap detail dan motif di balik serangan yang telah meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Australia, khususnya komunitas Yahudi. Perkembangan selanjutnya dari penyelidikan ini akan terus dinantikan oleh internationalmedia.co.id.