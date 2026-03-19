Serangan Iran Berbalik Arah Riyadh Tak Akan Gentar

Internationalmedia.co.id – News – Arab Saudi menegaskan tidak akan gentar menghadapi serangkaian serangan rudal dan drone yang terus-menerus dilancarkan oleh Iran. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan bahkan secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya tindakan militer sebagai respons, memperingatkan bahwa agresi Iran justru akan menjadi bumerang mematikan bagi Teheran.

Berbicara kepada jurnalis di Riyadh setelah rapat tingkat menteri luar negeri dari kawasan tersebut, Pangeran Faisal menyatakan bahwa Iran secara sengaja "berupaya menekan negara-negara tetangganya" melalui serangan-serangan tersebut. Namun, ia menegaskan dengan tegas, "Kerajaan tidak akan menyerah pada tekanan ini. Sebaliknya, tekanan tersebut akan berbalik arah… dan tentu saja, seperti yang telah kami nyatakan dengan cukup jelas, kami berhak untuk mengambil tindakan militer jika dianggap perlu."

Pernyataan keras ini muncul di tengah laporan serangan Iran yang semakin intens pada Rabu (18/3/2026), bertepatan dengan Riyadh yang menjadi tuan rumah pertemuan penting para menteri luar negeri dari sekitar selusin negara Arab dan Islam untuk membahas dampak perang di Timur Tengah. Beberapa ledakan keras terdengar di ibu kota Saudi, dan kementerian pertahanan mengonfirmasi keberhasilan pencegatan rudal balistik. "Penargetan Riyadh saat sejumlah diplomat sedang bertemu… Saya kira itu adalah sinyal paling jelas tentang bagaimana Iran memandang diplomasi," ujar Pangeran Faisal. "Iran tidak percaya pada dialog dengan negara-negara tetangganya."

Pangeran Faisal juga mengutuk "penargetan situs sipil" yang berulang kali terjadi di seluruh Teluk. Ia menolak pembenaran Iran yang mengklaim menargetkan kepentingan AS di kawasan itu sebagai alasan yang "lemah" dan tidak berdasar. "Baik Arab Saudi maupun negara-negara Teluk tidak akan menerima… pemerasan, dan eskalasi akan dibalas dengan eskalasi," tegasnya, menunjukkan sikap tanpa kompromi.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan dari pertemuan para menteri luar negeri di Riyadh menggarisbawahi kecaman terhadap "penggunaan rudal balistik dan drone secara sengaja yang menargetkan daerah permukiman dan infrastruktur sipil, termasuk fasilitas minyak, pabrik desalinasi, bandara, fasilitas perumahan, dan misi diplomatik." Para menteri juga "menegaskan bahwa serangan semacam itu tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun dan mengulangi hak negara untuk membela diri," seraya menyerukan kepada Iran untuk "segera menghentikan serangannya" dan meredakan ketegangan demi stabilitas regional.