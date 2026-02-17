Salju Alpen Prancis Kembali Merenggut Nyawa

Tragedi kembali menyelimuti Pegunungan Alpen Prancis. Internationalmedia.co.id – News melaporkan dua pemain ski tewas setelah terjebak dalam longsoran salju mematikan. Insiden ini menambah jumlah korban jiwa akibat kecelakaan serupa di musim dingin ini menjadi 27 orang, memicu kekhawatiran serius akan keselamatan di kawasan pegunungan tersebut.

Menurut keterangan dari kantor kejaksaan di Gap, ibu kota administratif departemen Hautes-Alpes, Prancis tenggara, longsoran salju tersebut terjadi di pegunungan dekat kota resor La Grave. Lima pemain ski dilaporkan terjebak dalam musibah ini. Tragisnya, dua di antaranya ditemukan tak bernyawa, sementara pemandu kelompok tersebut mengalami cedera. Dua pemain ski lainnya beruntung dapat selamat tanpa luka.

Pihak kejaksaan belum merilis detail lebih lanjut mengenai identitas para korban maupun kronologi pasti kejadian. Namun, layanan cuaca Prancis sebelumnya telah mengeluarkan peringatan. Risiko longsor salju di wilayah La Grave, khususnya di Gunung La Meije, pada hari Selasa lalu berada pada level tinggi, yaitu 4 dari skala 5 poin. Kondisi ini dipicu oleh kombinasi salju baru yang tebal dan hembusan angin kencang, menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi aktivitas ski.

Kematian terbaru ini semakin memperpanjang daftar kelam korban longsor salju di Prancis. Sejak awal musim dingin, total 27 orang telah kehilangan nyawa akibat bencana alam ini, dengan mayoritas insiden terjadi sejak bulan Januari. Angka ini termasuk enam kematian dalam satu akhir pekan saja. Pekan lalu, misalnya, tiga pemain ski di luar jalur, termasuk dua warga negara Inggris, tewas di Pegunungan Alpen Prancis. Insiden tersebut terjadi sehari setelah beberapa resor ski terpaksa ditutup sebagai langkah antisipasi tingginya risiko longsor salju, sebuah indikasi betapa seriusnya ancaman yang dihadapi para penggemar olahraga musim dingin di sana.