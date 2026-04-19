Ribuan Warga Iran Gugur dalam Konflik Terbaru

Internationalmedia.co.id – News Teheran – Lembaga negara Iran yang bertanggung jawab atas urusan martir dan veteran baru-baru ini merilis angka terbaru mengenai korban jiwa dalam konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Data tersebut mengungkapkan bahwa total 3.468 individu telah gugur, sebuah peningkatan signifikan dari laporan sebelumnya.

Kabar duka ini mencuat di tengah periode gencatan senjata selama dua minggu yang diberlakukan dalam konflik yang pecah sejak akhir Februari lalu. Ahmad Mousavi, Kepala Yayasan Martir dan Urusan Veteran Iran, melalui kutipan kantor berita ISNA, secara spesifik menyatakan bahwa 3.468 "syuhada" telah berpulang selama rentetan konflik terkini.

Angka terbaru ini menunjukkan peningkatan dari laporan sebelumnya. Pada 12 April, Organisasi Kedokteran Forensik Iran merilis data yang mencatat 3.375 korban jiwa di seluruh Iran.

Sementara itu, Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS, dalam laporannya pada 7 April, mengklaim jumlah korban jauh lebih tinggi, mencapai setidaknya 3.636 orang. Rincian dari HRANA menyebutkan 1.701 di antaranya adalah warga sipil – termasuk setidaknya 254 anak-anak – serta 1.221 personel militer, dan 714 orang yang statusnya belum terklasifikasi.

Internationalmedia.co.id, merujuk pada laporan AFP, menggarisbawahi bahwa karena pembatasan pelaporan yang ketat, AFP tidak dapat mengakses lokasi serangan maupun memverifikasi secara independen jumlah korban di Iran.