Raja Norwegia Dirawat di Spanyol Ada Apa

Internationalmedia.co.id – News – Raja Norwegia, King Harald V, dilaporkan dilarikan ke rumah sakit di Pulau Tenerife, Spanyol, setelah mengalami infeksi dan dehidrasi saat menjalani masa liburan. Kabar ini mencuat tak lama setelah sang raja merayakan ulang tahunnya yang ke-89.

Meskipun demikian, menurut pernyataan resmi yang diterima Internationalmedia.co.id, kondisi kesehatan Raja Harald saat ini "baik, mengingat keadaannya." Sebagai penguasa monarki tertua di Eropa, Raja Harald baru saja memperingati hari jadinya pada Sabtu (21/2) lalu. Ia kini dirawat di Rumah Sakit Universitario Hospiten Sur di pulau tersebut.

Dokter pribadinya dijadwalkan segera terbang ke Tenerife untuk memberikan layanan kesehatan dan memantau langsung kondisi King Harald selama di Spanyol. Diketahui, Raja Harald V dan istrinya, Ratu Sonja yang berusia 88 tahun, memang sedang menghabiskan musim dingin di Tenerife, pulau terbesar di Kepulauan Canary yang terletak di lepas pantai barat Afrika.

Insiden kesehatan serupa bukan kali pertama dialami Raja Harald. Dua tahun lalu, ia juga sempat dirawat karena infeksi saat berlibur di Malaysia. Setelah kejadian tersebut, ia dipasangi alat pacu jantung dan sejak itu mengurangi sejumlah kegiatan resminya. Meskipun kesehatannya kerap menurun, Raja Harald secara konsisten menolak untuk turun takhta. Ia selalu berpegang pada sumpah seumur hidup yang diucapkannya di hadapan parlemen Norwegia sejak naik takhta pada tahun 1991.

Masalah kesehatan terbaru Raja Harald ini muncul di tengah serangkaian skandal yang mengguncang monarki Norwegia. Putri Mahkota Mette-Marit, yang menikah dengan putra Harald, Putra Mahkota Haakon pada tahun 2001, beberapa kali muncul dalam dokumen yang terkait dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Amerika, Jeffrey Epstein. Hal ini mengungkapkan kedekatan yang tak terduga dengan sosok kontroversial tersebut.

Selain itu, putra Mette-Marit dari hubungan sebelumnya, Marius Borg Hoiby, yang berusia 29 tahun dan bukan anggota resmi keluarga kerajaan, saat ini sedang menghadapi persidangan di Oslo atas 38 tuduhan, termasuk empat kasus pemerkosaan dan penyerangan. Meski ia membantah tuduhan paling serius, kasus ini menambah beban pada citra monarki.

Rentetan skandal ini berdampak signifikan pada popularitas keluarga kerajaan Norwegia. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada Sabtu oleh lembaga penyiaran publik NRK menunjukkan dukungan terhadap monarki telah jatuh ke level terendah, hanya mencapai 60 persen dari populasi, turun 10 persen dari bulan sebelumnya. NRK bahkan menyebut dukungan ini "belum pernah serendah ini." Namun, di tengah gejolak tersebut, Raja Harald sendiri tetap menjadi figur pemersatu dan sangat populer di mata rakyatnya, dengan skor dukungan mencapai 9,2 dari 10 dalam survei yang sama.