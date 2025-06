Rahasia Trump Terbongkar: Larangan Mengejutkan pada Israel!

Internationalmedia.co.id mengungkap informasi mengejutkan terkait rencana rahasia Israel yang terungkap. Presiden AS Donald Trump ternyata telah melarang Israel untuk membunuh Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior AS kepada AFP pada Senin (16/6/2025). Pejabat tersebut menyatakan bahwa AS mengetahui rencana serangan Israel terhadap Khamenei dan Trump secara tegas menolaknya.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ketika ditanya mengenai hal ini oleh Fox News, memilih untuk menghindar. Ia hanya menyatakan bahwa Israel akan melakukan apa yang dianggap perlu dan yakin AS memahami kepentingan negaranya. Pernyataan Netanyahu ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

Konflik terbaru antara kedua negara ini ditandai dengan saling tembak rudal pada Minggu lalu. Warga di Yerusalem diminta untuk berlindung, sementara sistem pertahanan udara di Teheran diaktifkan. Serangan Israel pada Jumat lalu, yang menargetkan komandan militer, ilmuwan nuklir, pangkalan militer, lokasi nuklir, dan permukiman di Iran, telah menewaskan sedikitnya 128 orang dan melukai ratusan lainnya menurut laporan media Iran. Serangan balasan Iran juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di Israel, setidaknya 10 orang tewas dan 380 lainnya terluka. Konflik ini menjadi yang pertama kalinya kedua negara terlibat dalam pertempuran skala besar, memicu kekhawatiran akan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. internationalmedia.co.id melaporkan perkembangan situasi ini secara berkelanjutan.