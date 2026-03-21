Rahasia Besar Kim Jong Un Ungkap Pewaris Takhta

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un semakin gencar memperkenalkan putrinya, Kim Ju Ae, ke hadapan publik dalam serangkaian kegiatan militer yang mencolok. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah ini diinterpretasikan sebagai sinyal kuat mengenai calon penerus kepemimpinan di negara yang terisolasi tersebut. Dari latihan menembak hingga menunggangi tank tempur, Ju Ae kini menjadi sorotan utama dunia.

Dilansir dari AFP, media pemerintah Pyongyang belum lama ini merilis gambar Kim Ju Ae sedang menguji coba senjata api. Dengan satu mata tertutup dan api menyembur dari moncong pistol, Ju Ae tampak serius di sebuah "pabrik amunisi utama" yang memproduksi pistol dan senjata ringan portabel baru. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyebutkan Ju Ae mendampingi ayahnya dalam kunjungan tersebut. Keduanya terlihat mengenakan jaket kulit serupa, sebuah simbol yang kerap diidentikkan dengan kekuasaan di Pyongyang.

Dalam kunjungan tersebut, pemimpin Kim juga turut menjajal "galeri tembak" pabrik, menguji pistol "tipe baru" dan menyatakan kepuasannya atas "keunggulan" senjata yang dihasilkan.

Tak berhenti di situ, Kim Jong Un juga memamerkan putrinya saat mengikuti latihan tank. Foto-foto yang dirilis media pemerintah menunjukkan Kim yang terlihat gembira duduk di atas tank yang bergerak, sementara kepala Ju Ae muncul dari lubang palka selama latihan yang berlangsung Kamis lalu di Pangkalan Pelatihan Pyongyang No. 60.

Latihan tersebut melibatkan unit lapis baja yang menembakkan rudal anti-tank, sementara sub-unit belakang menargetkan drone dan helikopter musuh simulasi, membuka jalan bagi infanteri dan tank. Menurut KCNA, tank tersebut memiliki kemampuan manuver, daya gempur, serta sistem pertahanan yang mutakhir, termasuk perlindungan dari ancaman rudal dan drone. Kim Jong Un dilaporkan "sangat gembira menyaksikan tank-tank tersebut melancarkan serangan dahsyat yang mengguncang bumi," seraya mengungkapkan kepuasannya atas "semangat keberanian dan keteguhan" yang ditunjukkan pasukannya.

Meskipun usianya masih muda, kemunculan Ju Ae dalam konteks militer ini mengindikasikan upaya rezim untuk menumbuhkan citra "wanita yang kuat dan tangguh." Lim Eul-chul, seorang ahli Korea Utara dari Universitas Kyungnam Korea Selatan, kepada AFP, menegaskan bahwa "adegan penembakan pistol jelas menandakan bahwa dia sedang menumbuhkan atribut seorang pemimpin militer." Keluarga Kim telah memerintah Korea Utara selama beberapa dekade, dengan "garis keturunan Paektu" mereka menjadi pusat kultus kepribadian yang mendominasi kehidupan sehari-hari.

Ju Ae pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2022 saat mendampingi ayahnya dalam peluncuran rudal balistik antarbenua. Sebelumnya, keberadaannya hanya dikonfirmasi oleh mantan bintang NBA Dennis Rodman pada tahun 2013.

Serangkaian pameran militer ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini dan latihan militer musim semi yang baru saja diselesaikan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.