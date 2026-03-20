PM Jepang Terkejut Trump Singgung Pearl Harbor

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menciptakan momen tak terduga dalam kancah diplomasi internasional. Dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih, Trump secara mengejutkan menyebut insiden Pearl Harbor tahun 1941 di hadapan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Pernyataan yang terkesan ringan ini berpotensi menimbulkan keresahan di negara yang kini menjadi sekutu kuat AS.

Dilansir dari AFP pada Jumat (20/3/2026), momen tersebut terjadi saat Trump, yang berusia 79 tahun, berbicara kepada wartawan di Ruang Oval. Ia tengah menjelaskan alasan mengapa AS dan Israel tidak memberitahu sekutu sebelum melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. "Kami tidak memberi tahu siapa pun tentang hal itu karena kami menginginkan kejutan. Siapa yang lebih tahu tentang kejutan daripada Jepang, oke?" kata Trump.

Kemudian, sambil menatap langsung ke arah Takaichi, Presiden AS itu melanjutkan dengan nada bertanya, "Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang Pearl Harbor, oke?"

PM Takaichi, yang mengandalkan penerjemah untuk memahami ucapan Trump, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, ia terlihat menahan desahan kecil dan bergeser di kursinya. Suasana canggung semakin terasa dengan setidaknya satu erangan yang terdengar dari kerumunan wartawan AS dan Jepang yang memadati ruangan.

Serangan mendadak Kekaisaran Jepang terhadap pangkalan utama AS di Pearl Harbor, Hawaii, pada 7 Desember 1941, merupakan upaya untuk melumpuhkan kekuatan AS sebelum negara itu diperkirakan akan memasuki Perang Dunia II. Lebih dari 2.400 warga Amerika tewas dalam serangan yang oleh Presiden Franklin D. Roosevelt disebut sebagai "kehinaan". Perang Dunia II berakhir dengan dijatuhkannya dua bom atom oleh AS di Jepang, satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam sejarah.

Sejarah masa perang ini tetap menjadi isu sensitif bagi Jepang. Selama beberapa dekade, Jepang telah membina aliansi erat dengan Amerika Serikat dan berupaya melupakan kenangan konflik tersebut. Takaichi sendiri dikenal dengan pandangan nasionalisnya, pernah menyatakan bahwa Jepang berperang secara defensif dan telah terlalu banyak meminta maaf kepada negara-negara Asia yang menderita.

Ini bukan kali pertama Trump membuat sindiran mengejutkan terkait Perang Dunia II. Tahun lalu, saat bertemu dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Trump juga pernah mengatakan bahwa pendaratan pasukan Sekutu pada D-Day di Prancis yang diduduki Nazi "bukanlah hari yang menyenangkan bagi Anda." Merz saat itu menjawab bahwa Jerman berhutang budi kepada Amerika karena pada akhirnya, itu adalah "pembebasan negara saya dari kediktatoran Nazi."

Trump membenarkan serangan terhadap Iran dengan klaim bahwa negara itu akan segera memiliki senjata nuklir, sebuah klaim yang tidak didukung oleh badan pengawas nuklir PBB maupun sebagian besar pengamat. Ia juga menyerukan agar rakyat Iran menggulingkan pemerintahan ulama mereka, meskipun perubahan rezim belum secara resmi menjadi tujuan AS.