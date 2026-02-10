PM Albanese Terpukul Kericuhan Sydney

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan rasa ‘terpukul’ atas insiden bentrokan yang mewarnai unjuk rasa menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di Sydney. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, meskipun demikian, Albanese menegaskan bahwa tindakan aparat kepolisian dalam menangani para demonstran sudah tepat dan sesuai prosedur.

"Ini benar-benar pemandangan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi," ujar Albanese, seperti dikutip dari AFP, Selasa (10/2/2026). Ia menambahkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pandangan mereka secara damai, namun polisi telah menetapkan rute yang jelas bagi siapa pun yang ingin berunjuk rasa, dan rute tersebut harus dipatuhi.

Kunjungan empat hari Presiden Herzog, yang dijaga ketat, bertujuan untuk memberikan dukungan moril kepada komunitas Yahudi Australia pasca-penembakan tragis di Pantai Bondi pada Desember lalu, yang menewaskan 15 orang saat festival Hanukkah. Namun, kekacauan pecah pada Senin malam di jantung kota terbesar Australia itu, ketika aparat berupaya menghalau massa demonstran agar tidak memasuki area yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang.

Dalam upaya pembubaran, penegak hukum dilaporkan menggunakan semprotan merica terhadap para pengunjuk rasa, bahkan mengenai sejumlah anggota media, termasuk jurnalis dari AFP. Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyatakan bahwa polisi berada dalam "situasi yang sangat sulit" saat itu.

Minns menjelaskan, tidak jauh dari lokasi unjuk rasa, Presiden Herzog sedang menghadiri acara peringatan bagi para korban pembunuhan 14 Desember bersama ribuan pelayat. Minns menekankan bahwa akan menjadi "bencana" jika demonstran diizinkan mendekati acara tersebut. Kepolisian New South Wales mengonfirmasi penangkapan 27 orang dalam demonstrasi tersebut, termasuk 10 orang yang menyerang aparat. Penggunaan semprotan merica terhadap kerumunan juga telah dikonfirmasi.

Kunjungan Herzog dijadwalkan berlangsung hingga Kamis. Pada hari Selasa, ia direncanakan bertemu dengan keluarga korban serangan Bondi – insiden paling mematikan yang menimpa warga Yahudi sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Sambutan terhadap kunjungan Herzog di kalangan warga Yahudi Australia terbagi. Alex Ryvchin, salah satu kepala eksekutif Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, menyambut baik, menyatakan bahwa kunjungan ini "akan mengangkat semangat komunitas yang sedang berduka." Namun, beberapa pihak dalam komunitas tersebut tidak sepakat. Dewan Yahudi Australia yang progresif menyatakan Herzog "tidak diterima" karena dugaan perannya dalam "penghancuran Gaza yang sedang berlangsung."