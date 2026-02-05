Pengincar Trump Divonis Seumur Hidup

Sebuah babak baru dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden AS Donald Trump telah ditutup. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Ryan Routh, seorang warga negara Amerika Serikat berusia 59 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan AS atas perannya dalam upaya pembunuhan yang menargetkan Trump di lapangan golf pribadinya di Florida pada September 2024. Insiden ini terjadi hanya dua bulan sebelum pemilihan presiden AS yang krusial.

Dalam sidang putusan yang berlangsung intens selama 90 menit pada Rabu (4/2) waktu setempat, Hakim Aileen Cannon secara resmi menjatuhkan vonis berat tersebut kepada Routh. Selain hukuman seumur hidup, Routh juga harus menjalani tambahan tujuh tahun penjara. Routh sendiri telah dinyatakan bersalah pada September tahun lalu atas dakwaan percobaan pembunuhan terhadap Trump. Peristiwa ini menjadi salah satu dari dua percobaan pembunuhan yang membayangi kampanye Trump menjelang Pilpres 2024, yang akhirnya membawanya kembali ke Gedung Putih.

Hakim Cannon menegaskan bahwa hukuman ini dijatuhkan "untuk melindungi publik dari kejahatan di masa depan" yang mungkin dilakukan oleh Routh. Dengan nada tegas, Hakim Cannon menyatakan kepada Routh, "Kejahatan itu ada dalam diri Anda. Bukan pada orang lain." Jaksa Agung AS Pam Bondi menyambut baik putusan tersebut, menyebut tindakan Routh sebagai "serangan langsung terhadap seluruh sistem demokrasi kita."

Insiden dramatis yang berujung pada penangkapan Routh terjadi pada 15 September 2024. Saat itu, seorang agen Secret Service yang bertugas di lapangan golf West Palm Beach, Florida, tempat Trump sedang bermain golf menjelang Pilpres November 2024, melihat laras senapan mencuat dari balik semak-semak. Agen tersebut segera melepaskan tembakan. Meskipun Routh sempat melarikan diri dengan kendaraannya, ia berhasil ditangkap tak lama kemudian.

Dari lokasi persembunyian Routh, pihak berwenang AS menemukan sebuah senapan bergaya AK yang telah terisi penuh dengan peluru, lengkap dengan teropong, serta magasin berisi amunisi tambahan. Pada September tahun lalu, juri menyatakan Routh terbukti bersalah atas semua dakwaan, termasuk percobaan pembunuhan terhadap calon presiden dan penyerangan terhadap agen federal. Momen dramatis lainnya terjadi setelah vonis bersalah dibacakan, ketika Routh mencoba menusuk lehernya sendiri dengan pena, namun berhasil dicegah oleh petugas keamanan.

Hingga saat ini, motif pasti di balik upaya pembunuhan Routh terhadap Donald Trump masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Seorang saksi dalam persidangan mengungkapkan adanya sebuah kotak yang ditinggalkan Routh di kediamannya, berisi surat tulisan tangan yang berbunyi: "Kepada dunia. Ini adalah upaya pembunuhan terhadap Donald Trump, tetapi saya minta maaf telah mengecewakan kalian." Pesan ini hanya menambah lapisan kompleksitas pada kasus yang sudah penuh intrik ini.