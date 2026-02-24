Penerbangan Maut Ambulans Udara India

Sebuah insiden tragis mengguncang wilayah Jharkhand, India timur, ketika sebuah pesawat ambulans udara jatuh pada Senin (23/2) waktu setempat, menewaskan seluruh tujuh orang di dalamnya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa kecelakaan ini terjadi saat pesawat dalam misi evakuasi medis, meninggalkan duka mendalam bagi para korban dan keluarga.

Keerthishree G, seorang pejabat pemerintah setempat, mengonfirmasi kabar duka tersebut kepada wartawan. "Tim dokter menemukan mereka dan menyatakan mereka meninggal," ujarnya, seperti dikutip AFP. Ia merinci bahwa dari tujuh korban jiwa, dua di antaranya merupakan kru pesawat carter yang nahas itu.

Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGCA) India mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai Beechcraft C90 yang dioperasikan oleh Redbird Airways Pvt Ltd. Pesawat carter ini sedang menjalankan "penerbangan evakuasi medis (Ambulans Udara)" ketika insiden tragis itu terjadi. Menurut DGCA, pesawat lepas landas pada Senin malam dari Ranchi, ibu kota Jharkhand, menuju New Delhi, ibu kota India, dengan membawa seorang pasien dan staf medis, selain kru pesawat.

Penyelidikan awal DGCA mengungkap bahwa pesawat tersebut sempat meminta pengalihan rute penerbangan akibat kondisi cuaca yang memburuk. Hanya dalam waktu 23 menit setelah lepas landas, kontak dengan radar lalu lintas udara terputus secara misterius. Media lokal melaporkan lokasi jatuhnya pesawat berada jauh di dalam hutan belantara yang sulit dijangkau di daerah Kasaria.

Menyikapi insiden ini, DGCA segera mengeluarkan pernyataan di media sosial pada Senin malam, memastikan bahwa "tim pencarian dan penyelamatan telah berada di lokasi". Selain itu, tim ahli dari Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat (BAAI) juga telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap penyebab pasti tragedi ini.

Tragedi ini menambah daftar panjang insiden penerbangan di India. Bulan sebelumnya, seorang pemimpin negara bagian Maharashtra di India barat bersama empat orang lainnya juga tewas setelah pesawat carter yang mereka tumpangi jatuh saat mendarat di kota Baramati.