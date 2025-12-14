Pantai Ikonik Sydney Berdarah Puluhan Korban Berjatuhan

Sebuah insiden penembakan brutal telah mengguncang Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu sore kemarin. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, setidaknya 10 nyawa melayang dalam tragedi yang sontak mengubah suasana ceria pantai ikonik itu menjadi mencekam.

Menurut laporan dari DW, Kepolisian New South Wales mengonfirmasi bahwa dua individu telah diamankan pasca-insiden tersebut. Beberapa tembakan keras yang terdengar di Pantai Bondi yang selalu ramai itu sontak memicu kepanikan massal. Pihak berwenang segera merespons dengan cepat, mendesak warga untuk menjauhi lokasi kejadian dan mencari perlindungan jika berada di dekatnya, mengingat operasi penanganan masih berlangsung.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa situasi masih dalam penanganan dan meminta publik untuk sepenuhnya mematuhi instruksi serta tidak melewati garis polisi demi kelancaran investigasi. Laporan awal dari Sydney Morning Herald menyebutkan bahwa salah satu terduga pelaku telah dilumpuhkan oleh tembakan polisi, sementara pelaku lainnya berhasil ditahan. Namun, detail ini belum mendapat konfirmasi resmi dari kepolisian New South Wales.

Rekaman video yang beredar luas di platform X (sebelumnya Twitter) memperlihatkan detik-detik mencekam saat ribuan pengunjung pantai berhamburan dalam kepanikan. Suara tembakan yang memekakkan telinga disusul raungan sirene polisi dan ambulans menjadi latar belakang horor yang terekam jelas, mengindikasikan skala keparahan insiden ini.

Tragedi ini sontak menyelimuti Sydney dalam duka dan kekhawatiran, mengingat Pantai Bondi dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling populer dan simbol kedamaian kota tersebut. Investigasi mendalam masih terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik aksi keji ini dan memastikan keadilan bagi para korban.