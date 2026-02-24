Moskow Dikejutkan Ledakan Maut

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden tragis mengguncang ibu kota Rusia, Moskow, pada dini hari Selasa (24/2). Sebuah ledakan dahsyat terjadi di kompleks Stasiun Kereta Savyolovsky, menewaskan seorang aparat kepolisian dan melukai dua lainnya. Pelaku serangan, seorang pria tak dikenal, juga dilaporkan tewas di lokasi kejadian setelah meledakkan diri di dekat mobil patroli polisi.

Menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Rusia melalui Telegram pada Selasa (24/2/2026), ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 00.05 waktu setempat, mengguncang kawasan sekitar alun-alun Stasiun Kereta Savyolovsky yang terletak di bagian utara Moskow. Stasiun ini merupakan salah satu pusat transportasi kereta api utama di kota metropolitan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Rusia menjelaskan bahwa pelaku mendekati kendaraan patroli yang berisi petugas polisi lalu lintas sebelum ledakan dahsyat terjadi secara tiba-tiba. Identitas pelaku masih belum diketahui, namun ia dipastikan tewas di tempat kejadian. Kantor berita TASS melaporkan bahwa mobil patroli kepolisian yang menjadi sasaran mengalami kerusakan signifikan, meskipun tidak sampai terbakar. Foto-foto yang beredar di media lokal Rusia menunjukkan kaca jendela mobil patroli tersebut pecah akibat hantaman ledakan.

Pasca-kejadian, area ledakan segera dipasangi garis polisi oleh aparat keamanan setempat, dan sejumlah ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan medis. Awalnya, Kementerian Dalam Negeri Rusia sempat melaporkan bahwa pelaku melarikan diri, namun beberapa menit kemudian, pernyataan tersebut direvisi. Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki itu dipastikan ditemukan tewas di lokasi ledakan, dan rekaman kamera keamanan sedang ditinjau untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kronologi insiden.

Hingga kini, otoritas setempat belum memberikan rincian mengenai jenis bahan peledak yang digunakan maupun motif di balik serangan mematikan ini. Komite Investigasi Rusia, lembaga yang bertanggung jawab atas penyelidikan kejahatan serius, telah membuka penyelidikan atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap aparat penegak hukum serta kepemilikan bahan peledak secara ilegal. Insiden ini menambah daftar panjang serangan terhadap aparat penegak hukum di Rusia yang cukup sering terjadi belakangan ini, termasuk kasus pada Desember tahun lalu di mana dua polisi tewas akibat ledakan di Moskow bagian selatan saat berusaha mencegat individu mencurigakan.