Misteri Tiga Kapal Induk AS di Timur Tengah

Internationalmedia.co.id – News – Kawasan Timur Tengah kini menjadi sorotan utama setelah Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ketiganya, USS George H.W. Bush, ke wilayah strategis tersebut. Kedatangan kapal perang raksasa ini menandai peningkatan signifikan kehadiran militer AS di tengah gejolak regional yang terus memanas.

Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertanggung jawab atas operasi militer AS di Timur Tengah, mengumumkan pada Kamis (23/4) waktu setempat bahwa USS George H.W. Bush telah berlayar di Samudra Hindia, dalam area tanggung jawab mereka. Kapal induk kelas Nimitz ini memulai perjalanannya dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, pada akhir Maret, menempuh rute panjang melalui Tanjung Harapan. Ia tidak sendirian, didampingi oleh kapal perusak USS Mahan dan USS Winston S. Churchill, membentuk kelompok tempur yang tangguh.

Kehadiran USS George H.W. Bush melengkapi dua kapal induk AS lainnya yang sudah beroperasi di kawasan tersebut. USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, dilaporkan beroperasi di Laut Merah setelah sempat menjalani perbaikan singkat di Kroasia akibat insiden kebakaran ruang laundry pada 12 Maret lalu. Sementara itu, USS Abraham Lincoln telah ditempatkan di Laut Arab bagian utara, melengkapi formasi kekuatan laut AS yang masif.

Konsentrasi tiga kapal induk sekaligus di Timur Tengah ini menunjukkan pengerahan kekuatan angkatan laut AS yang luar biasa. Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata dua minggu antara AS dan Israel dengan Iran, yang dimulai sejak akhir Februari, namun negosiasi damai masih menemui jalan buntu. Pengerahan ini juga bertujuan untuk mempertahankan kehadiran angkatan laut AS yang besar di tengah kebuntuan negosiasi tersebut.

Pengerahan kekuatan ini juga bertepatan dengan pengumuman blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran pada 13 April lalu. CENTCOM melaporkan bahwa sejak blokade diberlakukan, setidaknya 33 kapal komersial telah diperintahkan untuk mengubah arah atau kembali ke pelabuhan Iran, menunjukkan ketegasan sikap AS dalam menekan Teheran.

Kehadiran armada raksasa ini mengirimkan pesan kuat mengenai komitmen AS terhadap stabilitas regional, sekaligus menegaskan posisi mereka dalam dinamika konflik yang kompleks di Timur Tengah, di tengah ketegangan yang belum mereda.

