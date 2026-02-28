Masa Depan Iran Tergantung pada Ini Kata Trump

Internationalmedia.co.id – News – Washington DC. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan seruan yang sangat kontroversial, mendesak warga sipil Iran untuk menggulingkan pemerintahan mereka sendiri. Pernyataan mengejutkan ini muncul setelah Washington, bersama dengan Israel, melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran terhadap Teheran pada Sabtu (28/2) waktu setempat.

Dalam sebuah pernyataan video yang dirilis, Trump secara langsung berbicara kepada rakyat Iran. "Kepada rakyat Iran yang hebat dan membanggakan, saya mengatakan malam ini bahwa saat kebebasan Anda telah tiba," ujarnya, seperti dilansir CNN. Ia melanjutkan dengan dorongan kuat, "Ketika kami telah selesai, ambil alih pemerintahan Anda. Itu akan menjadi milik Anda. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Anda untuk beberapa generasi ke depan."

Presiden Trump menjelaskan bahwa AS melancarkan "operasi besar-besaran dan berkelanjutan" terhadap Iran. Tujuan utama dari operasi ini, menurutnya, adalah untuk mencegah "kediktatoran radikal yang sangat jahat ini dari mengancam Amerika dan kepentingan keamanan nasional inti kita." Ia juga menegaskan bahwa serangan-serangan AS "akan menghancurkan rudal-rudal mereka dan meluluhlantakkan industri rudal mereka hingga rata dengan tanah."

Trump mengklaim bahwa tindakannya ini adalah langkah yang belum pernah diambil oleh para pendahulunya. "Selama bertahun-tahun, Anda telah meminta bantuan Amerika, tetapi Anda tidak pernah mendapatkannya. Tidak ada presiden yang bersedia melakukan apa yang akan saya lakukan malam ini. Sekarang, Anda memiliki presiden yang memberikan apa yang Anda inginkan, jadi mari kita lihat bagaimana Anda merespons," tantangnya.

Ia menambahkan janji dukungan yang luar biasa. "Amerika mendukung Anda dengan kekuatan yang luar biasa dan daya hancur yang dahsyat. Sekaranglah saatnya untuk mengambil kendali atas takdir Anda dan untuk membuka masa depan yang makmur dan gemilang yang sudah dekat dalam jangkauan Anda," serunya. "Inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan kesempatan ini hilang."

Ultimatum Trump untuk Militer Iran

Tidak hanya kepada warga sipil, Trump juga menyampaikan pesan keras kepada personel militer Iran, Garda Revolusi Iran, serta Kepolisian Iran. Ia mendesak mereka untuk "meletakkan senjata dan mendapatkan kekebalan penuh, atau sebaliknya menghadapi kematian yang pasti."

Pernyataan tegas ini dirilis melalui media sosial Truth Social pada Sabtu (28/2) dini hari waktu AS, tak lama setelah serangan dilancarkan terhadap Iran. "Jadi, letakkan senjata kalian, Anda akan diperlakukan secara adil dengan kekebalan total, atau kalian akan menghadapi kematian yang pasti," tegasnya, memberikan pilihan yang mengerikan bagi pasukan keamanan Iran.