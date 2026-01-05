Maduro Diciduk AS Venezuela Bergejolak

Internationalmedia.co.id – News, sebuah operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat di Venezuela telah berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Insiden dramatis ini juga dilaporkan menelan korban jiwa, termasuk beberapa anggota tim pengawal pribadi Maduro yang tewas dalam serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa serangan itu merupakan "pembunuhan berdarah dingin" yang menargetkan sebagian besar tim keamanan presiden, personel militer, serta warga sipil tak bersalah. Pernyataan Padrino ini dikutip oleh CNN International pada Senin (5/1/2025).

Melalui laporan Al Jazeera, Padrino lebih lanjut mengutuk operasi AS ini sebagai "penculikan pengecut". Ia menambahkan bahwa beberapa pengawal Maduro dibunuh secara "kejam" dalam insiden tersebut.

Padrino juga mengonfirmasi bahwa tidak hanya pengawal presiden, tetapi juga personel militer dan warga sipil Venezuela turut menjadi korban dalam serangan yang bertujuan menangkap Maduro ini. Hingga kini, pihak berwenang Venezuela belum merilis angka resmi mengenai jumlah korban luka maupun korban jiwa akibat operasi militer AS tersebut.

Dalam pidatonya, Padrino menyerukan kepada seluruh rakyat Venezuela untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari mereka, baik di sektor ekonomi, pekerjaan, maupun pendidikan, dalam beberapa hari ke depan. "Negara harus tetap berada pada jalur konstitusionalnya," tegas Padrino.

Penangkapan Nicolas Maduro, yang didahului oleh serangkaian serangan besar-besaran AS di berbagai lokasi di Venezuela, menandai puncak dari tekanan intensif yang telah dilancarkan oleh pemerintahan Trump selama berbulan-bulan terhadap negara tersebut. Operasi ini sontak memicu gelombang kecaman dari berbagai pemimpin internasional.

Maduro dilaporkan ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari, menyusul serangan awal oleh pasukan AS. Amerika Serikat sendiri telah lama menganggap Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah penangkapannya, Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, langsung dibawa ke wilayah AS.

Presiden Trump sebelumnya telah berulang kali mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan, menuduhnya terlibat dalam mendukung kartel narkoba. Trump juga menuding Maduro dan jaringan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang disebabkan oleh penggunaan narkoba ilegal.

Sejak September 2025, operasi militer AS telah mengakibatkan kematian lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan yang menargetkan kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba dari Venezuela di wilayah Karibia dan Pasifik. Aksi-aksi ini, menurut para ahli hukum, berpotensi melanggar hukum AS maupun hukum internasional.