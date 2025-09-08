Jepang Cari PM Baru: Mantan Menlu ‘Bisikan Trump’ Ikut Bertarung!

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri, memicu pertarungan sengit memperebutkan kursi kepemimpinan. Internationalmedia.co.id melaporkan, Toshimitsu Motegi, mantan Menteri Luar Negeri Jepang yang terkenal dengan julukan "Pembisik Trump" karena keahliannya bernegosiasi dengan Amerika Serikat, menjadi kandidat pertama yang menyatakan diri maju dalam perebutan posisi tersebut. Pengumuman ini disampaikan Motegi pada Senin (8/9) waktu setempat, sehari setelah Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya karena hasil buruk LDP dalam dua pemilu terakhir.

Selama 11 bulan kepemimpinannya, Ishiba kehilangan mayoritas dukungan di parlemen. Tekanan agar bertanggung jawab atas kekalahan LDP, yang berkuasa hampir tanpa henti sejak 1955, akhirnya memaksanya mundur. Partai Demokrat Liberal (LDP) akan memilih ketua baru pada awal Oktober, yang kemudian akan diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan sebagai Perdana Menteri.

Motegi, mantan Sekretaris Jenderal LDP dan Menteri Perdagangan, menyatakan tekadnya untuk memimpin Jepang menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang kompleks. "Kita harus memajukan Jepang, menyelesaikan masalah-masalah sulit di dalam negeri dan luar negeri," tegasnya. Pria berusia 69 tahun yang fasih berbahasa Inggris ini dikenal sebagai negosiator ulung, khususnya dalam hubungan dagang Jepang-AS.

Namun, Motegi bukan satu-satunya kandidat. Sanae Takaichi, nasionalis garis keras berusia 64 tahun, juga menyatakan minatnya. Jika terpilih, Takaichi akan menjadi Perdana Menteri wanita pertama Jepang. Nama lain yang berpotensi ikut bertarung adalah Shinjiro Koizumi, Menteri Pertanian era Ishiba, dan putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi; Yoshimasa Hayashi, juru bicara pemerintahan Ishiba; serta Takayuki Kobayashi, mantan Menteri Keamanan Ekonomi.

LDP akan segera membahas mekanisme pemilihan ketua baru. Persaingan ketat diprediksi akan terjadi, menentukan arah Jepang di masa mendatang.