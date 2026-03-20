Jenderal Iran Tewas Siapa Dalangnya

Internationalmedia.co.id – News – Kabar duka dan ketegangan kembali menyelimuti kawasan Timur Tengah setelah Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan kematian juru bicara mereka, Jenderal Ali Mohammad Naini. Petinggi militer Iran tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat serangan yang secara langsung ditudingkan kepada Amerika Serikat dan Israel. Insiden tragis ini menambah panjang daftar pemimpin Iran yang menjadi korban dalam serangkaian serangan yang dikaitkan dengan kedua negara tersebut.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui situs web Sepah News, Garda Revolusi Iran menyebutkan bahwa Naini "gugur dalam serangan teroris pengecut dan kriminal oleh pihak Amerika-Zionis pada subuh hari." Berita ini, yang dikutip dari laporan AFP, Arab News, dan Al Jazeera pada Jumat (20/3/2026), segera memicu gelombang kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik di wilayah yang sudah bergejolak.

Sebelum insiden yang merenggut nyawanya, Jenderal Naini sempat menjadi pusat perhatian publik. Pada malam sebelumnya, ia secara lantang menepis klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Iran telah kehilangan kemampuan untuk memproduksi rudal. Dalam sebuah laporan yang dimuat oleh surat kabar pemerintah Iran, IRAN, Naini dengan tegas menyatakan bahwa industri rudal negaranya berada pada "skor 20," sebuah angka yang dalam sistem pendidikan Iran melambangkan nilai sempurna.

"Skor industri rudal kami adalah 20 dan tidak ada kekhawatiran dalam hal ini karena kami memproduksi rudal bahkan dalam kondisi perang, yang luar biasa, dan tidak ada masalah khusus dalam penimbunan," ujar Naini, menegaskan kapasitas pertahanan Iran. Ia juga menambahkan bahwa perang akan terus berlanjut hingga musuh benar-benar tak berdaya dan bayang-bayang konflik sirna dari negara tersebut.

Namun, narasi yang kontras disampaikan oleh PM Benjamin Netanyahu. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis (19/3), Netanyahu mengklaim bahwa Israel dan Amerika Serikat tengah "memenangkan" perang melawan Iran. "Kami mengambil tindakan untuk menghancurkan industri-industri yang memungkinkan pembuatan rudal. Iran tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkaya uranium dan memproduksi rudal balistik," tegas Netanyahu, seperti dilansir AFP. Ia bahkan menambahkan, "Kami menang dan Iran sedang dihancurkan."

Kematian Jenderal Naini, di tengah saling klaim kekuatan militer dan ancaman perang yang terus-menerus, diperkirakan akan semakin memperkeruh hubungan yang sudah tegang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dunia kini menanti respons Teheran dan potensi dampak lebih lanjut dari insiden yang mengguncang stabilitas regional ini.