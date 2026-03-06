Israel Gempur Iran Ratusan Titik Senjata Utama Hancur

Internationalmedia.co.id – News – Tel Aviv – Militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan masif terhadap lebih dari 400 sasaran di wilayah Iran sepanjang hari Jumat. Operasi berskala besar ini dilaporkan menargetkan infrastruktur penting, termasuk peluncur rudal balistik serta fasilitas penyimpanan untuk pesawat nirawak atau drone.

Informasi ini, sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera dan AFP pada Sabtu, berasal dari pernyataan tentara Israel melalui platform Telegram. Mereka merinci salah satu target spesifik: sebuah truk yang tengah memindahkan sistem pertahanan udara di kawasan Shahroud, Iran barat, yang diklaim telah dihancurkan. Untuk mendukung klaim tersebut, militer Israel turut melampirkan foto udara yang memperlihatkan objek menyerupai truk di jalanan yang tidak disebutkan lokasinya secara pasti. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Teheran terkait insiden-insiden yang dituduhkan.

Dalam pernyataan resminya, militer Israel menegaskan, "Lebih dari 400 target dihantam di beberapa daerah di Iran, termasuk peluncur rudal balistik dan fasilitas penyimpanan UAV (drone) Iran." Skala serangan yang diklaim ini disebut-sebut konsisten dengan intensitas operasi yang telah dilancarkan Israel dalam beberapa hari terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya kampanye militer berkelanjutan yang menargetkan lokasi-lokasi strategis di Iran.