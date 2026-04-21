Iran Tunda Damai dengan AS Ini Pemicunya

Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Iran masih menimbang-nimbang keputusan penting terkait potensi kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Keraguan ini muncul setelah Teheran menyoroti serangkaian pelanggaran yang dituduhkan kepada AS selama masa gencatan senjata kedua negara berlangsung. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/4/2026), situasi pelik ini menjadi fokus utama dalam percakapan antara Menteri Luar Negeri Iran dan Pakistan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam percakapan telepon dengan Menlu Pakistan Ishaq Dar, menyatakan bahwa Teheran sedang "mempertimbangkan semua aspek dan akan memutuskan bagaimana melanjutkan" proses ini. Pembicaraan yang berlangsung pada Senin (20/4) itu secara khusus membahas isu-isu krusial seputar gencatan senjata yang sedang berjalan antara AS dan Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran kembali menyampaikan apresiasi atas upaya Pakistan dalam memfasilitasi dialog gencatan senjata. Namun, mereka menegaskan bahwa "tindakan provokatif" dan pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus oleh Amerika Serikat merupakan "hambatan utama" bagi kelanjutan diplomasi. Tuduhan ini mencakup "ancaman dan agresi AS terhadap kapal-kapal dagang Iran" selama masa gencatan senjata, serta posisi yang kontradiktif dan retorika yang mengancam terhadap Teheran.

Senada, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, seperti dikutip Al Jazeera, menyoroti tingginya ketidakpercayaan historis Iran terhadap AS. Melalui akun X-nya, Pezeshkian menulis, "Selain ketidakpercayaan historis yang mendalam di Iran terhadap perilaku dan kinerja pemerintah AS, pendekatan yang tidak konstruktif dan kontradiktif dari para pejabat AS dalam beberapa hari terakhir membawa pesan pahit: mereka menginginkan penyerahan Iran." Ia dengan tegas menambahkan bahwa rakyat Iran tidak akan tunduk pada paksaan dari pihak luar.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa AS dan Iran akan segera menandatangani kesepakatan damai. Penandatanganan dokumen penting itu, menurut Trump, akan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Klaim ini disampaikan Trump kepada reporter Fox News, Maria Bartiromo, dalam sebuah wawancara via telepon, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (20/4). Namun, Trump juga mengeluarkan peringatan keras, mengancam akan "meledakkan setiap pembangkit listrik dan jembatan di Iran" jika kesepakatan gagal tercapai.

Pada Minggu (19/4), Trump mengumumkan pengiriman delegasi AS yang terdiri dari Wakil Presiden JD Vance, utusan Steve Witkoff, dan Jared Kushner, untuk melakukan perjalanan ke Islamabad. Mereka ditugaskan sebagai perwakilan AS dalam putaran negosiasi baru dengan Iran.

Meskipun jalan menuju kesepakatan damai masih dipenuhi tantangan serius akibat ketegangan dan ketidakpercayaan yang mendalam, kedua menteri luar negeri menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.