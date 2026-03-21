Iran Terpukul Israel Hantam Jantung Rudal Balistik

Internationalmedia.co.id – News, Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah militer Israel mengonfirmasi pasukannya melancarkan serangan terhadap fasilitas produksi rudal balistik milik Garda Revolusi Iran di Teheran. Serangan ini, yang terjadi pada Sabtu malam (21/3/2026), menargetkan lokasi krusial yang digunakan untuk memproduksi komponen vital bagi pengembangan rudal balistik canggih Iran.

Menurut pernyataan resmi dari militer Israel yang dikutip oleh AFP, fasilitas yang disasar merupakan bagian integral dari rantai produksi komponen penting untuk rudal balistik yang dikelola oleh aparat keamanan rezim Iran. Selain kompleks produksi rudal, serangan pada Sabtu malam waktu setempat itu juga dilaporkan menghantam kompleks pusat Garda Revolusi dan sebuah fasilitas terpisah yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.

Pihak Israel mengklaim bahwa operasi militer ini telah "secara signifikan menurunkan" kapasitas rezim Iran untuk melanjutkan produksi komponen esensial bagi rudal balistik di lokasi-lokasi yang menjadi target. Klaim ini mengindikasikan dampak serius terhadap program rudal Teheran.

Insiden ini bukan satu-satunya pukulan telak yang dialami Iran dalam waktu dekat. Sebelumnya, dilaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Israel juga melancarkan serangan gabungan terhadap fasilitas nuklir Natanz di Iran. Serangan yang terjadi di tengah suasana Idulfitri tersebut diungkapkan oleh organisasi energi atom Republik Islam Iran.

Dalam pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Tasnim, organisasi tersebut mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai "serangan kriminal" oleh Amerika Serikat dan "rezim Zionis yang merebut kekuasaan" terhadap Iran. Mereka menyatakan, "kompleks pengayaan Natanz menjadi sasaran pagi ini." Meskipun demikian, laporan lebih lanjut mengonfirmasi bahwa tidak ada kebocoran bahan radioaktif yang terdeteksi di wilayah Iran tengah tersebut.

Serangkaian serangan ini menggarisbawahi eskalasi ketegangan yang signifikan antara Israel dan Iran, dengan implikasi serius terhadap stabilitas regional.