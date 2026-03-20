Iran Berduka Tiga Tokoh Kunci Gugur

Teheran dilanda duka mendalam setelah tiga pejabat tinggi Iran dilaporkan gugur dalam serangkaian serangan yang diklaim dilakukan oleh Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kesedihan yang mendalam, namun menegaskan bahwa perjuangan bangsanya akan terus berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden ini menandai eskalasi serius dalam ketegangan regional.

Menteri Intelijen Esmail Khatib menjadi nama terbaru yang dikonfirmasi gugur. Menurut laporan Al Jazeera pada Kamis (19/3), Presiden Pezeshkian secara langsung membenarkan kematian Khatib akibat serangan Israel. Pengumuman ini menyusul klaim serupa dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, beberapa jam sebelumnya.

Dua hari sebelumnya, pada Selasa (17/3), Kepala Keamanan Iran Ali Larijani dan Kepala Pasukan Paramiliter Basij, Gholamreza Soleimani, juga tewas dalam serangan udara Israel. Kematian ketiga pejabat ini dalam kurun waktu singkat telah memicu gelombang kemarahan di Teheran.

Melalui unggahan di platform X, Presiden Pezeshkian mengutuk keras "pembunuhan pengecut terhadap rekan-rekan saya yang terkasih," yang disebutnya "membuat kami patah hati." Ia menambahkan dengan tegas, "jalan mereka akan berlanjut lebih kuat dari sebelumnya," mengisyaratkan keteguhan Iran di tengah cobaan.

Dari sudut pandang Israel, kematian Khatib dianggap sebagai "keberhasilan lain dalam menargetkan kepemimpinan Iran," menurut analis militer yang dikutip Al Jazeera. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan mengumumkan bahwa ia dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan otorisasi permanen kepada militer Israel untuk melenyapkan pejabat senior Iran lainnya tanpa memerlukan persetujuan kasus per kasus. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS juga menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi mengenai pemimpin tertinggi Iran yang baru dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Khatib.

Upacara pemakaman untuk Larijani dan Soleimani telah dilangsungkan di Teheran pada Rabu (18/3), dihadiri oleh para pejabat dan pelayat yang memberikan penghormatan terakhir. Ali Larijani dikenal sebagai salah satu operator politik Iran paling berpengaruh, dengan rekam jejak memimpin negosiasi nuklir dengan Barat dan pernah menjabat sebagai ketua parlemen.

Menanggapi insiden tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan Al Jazeera, menekankan bahwa Amerika Serikat dan Israel belum menyadari bahwa pemerintahan Iran tidak bergantung pada satu individu saja, menegaskan ketahanan sistem politik mereka.

Kematian para pejabat tinggi ini juga memicu reaksi dari komunitas internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa kepada Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei atas meninggalnya Ali Larijani. Putin menyebut Larijani sebagai "sahabat sejati" Rusia, yang telah berkontribusi besar pada pengembangan kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Teheran, demikian dilansir Anadolu pada Kamis (19/3).

Senada dengan Rusia, China juga mengutuk keras pembunuhan Ali Larijani oleh serangan udara Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa "penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional" dan "tindakan membunuh para pemimpin negara Iran serta menyerang target sipil bahkan lebih tidak dapat diterima." China mendesak semua pihak terkait untuk segera menghentikan operasi militer dan mencegah situasi regional menjadi tidak terkendali, serta menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Iran dan negara-negara terdampak lainnya.

Kematian Larijani menjadikannya tokoh Iran paling terkemuka yang gugur sejak dimulainya gelombang serangan AS dan Israel pada 28 Februari. Di tengah eskalasi ini, Beijing telah berupaya menengahi konflik, dengan utusan khususnya untuk Timur Tengah, Zhai Jun, bertemu dengan para pejabat di wilayah tersebut, menekankan pentingnya tidak menyerang target non-militer dan menjaga keamanan jalur pelayaran.