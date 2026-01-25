Internationalmedia.co.id – News – Meksiko kini berada dalam dilema besar terkait ekspor minyaknya ke Kuba. Kekhawatiran akan reaksi keras dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump semakin meningkat, memaksa pemerintah Meksiko untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Meksiko Terancam ‘Meledak’ Jika Nekat Kirim Minyak ke Kuba?

Blokade AS terhadap pengiriman minyak Venezuela ke Kuba telah menjadikan Meksiko sebagai pemasok utama bagi negara kepulauan tersebut. Namun, peran ini menempatkan Meksiko dalam radar Washington, terutama setelah Trump dengan tegas menyatakan tidak akan ada lagi minyak atau uang yang dikirim ke Kuba.

Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, sebelumnya menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengiriman minyak berdasarkan kontrak jangka panjang dan sebagai bagian dari bantuan internasional. Akan tetapi, sumber-sumber terpercaya di pemerintahan Meksiko mengungkapkan bahwa kebijakan ini sedang dievaluasi ulang secara internal.

Kekhawatiran utama adalah potensi permusuhan dengan Trump, yang dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan tekanan pada Meksiko dengan tuduhan bahwa negara itu dikendalikan oleh kartel. Bahkan, Trump mengisyaratkan kemungkinan serangan darat terhadap kartel tersebut.

Pemerintah Meksiko juga resah dengan peningkatan aktivitas drone Angkatan Laut AS di Teluk Meksiko sejak Desember lalu. Data pelacakan penerbangan menunjukkan bahwa drone AS telah melakukan sejumlah penerbangan di atas Teluk Campeche, mengikuti rute yang biasa dilalui kapal tanker pembawa bahan bakar Meksiko ke Kuba. Situasi ini menambah ketegangan dan kekhawatiran akan tindakan sepihak AS di wilayah Meksiko.